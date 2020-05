Fahrgäste können sich ab Mitte Juni auf eine bessere Verbindung zwischen Stuttgart und Tübingen durch den Anbieter Abellio freuen. Der bisher nur zweistündliche verkehrende IRE Stuttgart-Tübingen fährt künftig im Stundentakt. „Dieser schnelle IRE verbindet Tübingen mit Stuttgart in nur 45 Minuten: ein starkes Angebot für eine stark nachgefragte Strecke“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. Zudem wird der Regionalexpress, der bisher nur zur Hauptverkehrszeit im Halbstundentakt verkehrt, künftig an allen Werktagen durchgehend bis 20 Uhr (an Samstagen bis 18 Uhr) im 30-Minuten-Takt fahren.

Noch nicht alle Fahrzeuge geliefert

Allerdings sind durch den Fahrzeughersteller Bombardier bisher noch nicht alle benötigten Fahrzeuge geliefert worden, sodass zunächst auch Ersatzfahrzeuge zum Einsatz kommen.

Die DB wird auf der Neckar-Alb-Bahn weiterhin den IRE-Langläufer von Stuttgart über Tübingen und Sigmaringen nach Aulendorf betreiben. Ebenso fährt sie weiterhin die von Herrenberg kommende RB bis nach Metzingen/Bad Urach.

Bempflingen fährt Bus

Der bisherige RB-Halt in Oberboihingen wird künftig stündlich bedient. Oberboihingen erhält damit eine schnelle Direktverbindung sowohl nach Tübingen als auch nach Stuttgart. Diese war auch für Bempflingen vorgesehen. Allerdings können die Ersatzfahrzeuge an den kurzen Bahnsteigkanten in Bempflingen nicht halten. Dort wird ersatzweise ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nur bei Fahrten am frühen Morgen und in den Abendstunden ist ein Halt in Bempflingen möglich. „Sobald Bombardier aber genügend Fahrzeuge geliefert hat, wird Bempflingen wieder auf der Schiene bedient“, sagte Verkehrsminister Hermann.