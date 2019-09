Kühlschränke und Küchengeräte des italienischen Herstellers Smag sind eine wahre Freude fürs Auge. Je nach Blickwinkel trübt der Preis mitunter die Lust aufs Kaufen, wobei der sei relativ, wie Dietmar Auer durchaus der Meinung ist.

Er verkauft die Edelmarke in seinem Geschäft und schätzt insbesondere die Qualität und die lange Lebensdauer: „Dinge, über die man heutzutage kaum mehr spricht“, sagt er. Juristen und Werbepsychologen, sagt er, haben in den meisten Firmen das Sagen. Er freilich setzt auf Marken, die von Technikern und Designern dominiert werden.

Bei der Gewerbe- und Industrieschau (GIS) am Sonntag lieferte er sich mit seinen edlen Ausstellungsstücken einen Wettstreit mit der Ausstellungshalle um die Gunst der meisten Blicke.

Wirtschaftsförderin ist zufrieden

Die frühere, so genannte, Kathedrale der Gesenkschmiede Henning hat sich, wie das gesamte Gelände mitsamt neuen und alten Gebäuden, als echter Gewinn für die Ausstellung erwiesen.

Das haben die Aussteller unisono der städtischen Wirtschaftsförderin Dorothee Wörner berichtet: „Ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten, bilanzierte sie am Sonntag, als der Erfolg der Messe abzusehen war. Waren es 10 000 Besucher oder etwas weniger, vielleicht auch etwas mehr? Dass sich deren Zahl im Vergleich zur vorangegangenen Gewerbe- und Industrieschau im Längenfeld (rund um die Gutenbergstraße) in etwa verdoppelt hat, glaubt sie gewiss: Bereits um 11 Uhr zogen Menschenmassen übers Gelände und durch die Hallen, selbst der Neubau ganz hinten war schnell voller Neugieriger, die sich um die Autos der Veredler drängten.

Harley mit 500 PS

Eine Harley Night Rod mit 500 PS stand in der großen Schmiedehalle, allerdings taugt die zum Fahren nur, solange es geradeaus geht. Eine Straßenzulassung gibt es dafür nicht.

Ein Dachdecker hat Schindeln so bearbeitet, dass ein Herz dabei rauskam, und an den zahlreichen Biertischgarnituren war bis weit nach der Mittagszeit kaum ein freier Platz zu ergattern. Zufriedene Gesichter schwangen sich auf E-Bikes oder Pedelecs und schauten nach wenigen Metern noch zufriedener drein. „Mal sehen, wie sich die Motorworld entwickelt“, sagt Dorothee Wörner, die sich gut vorstellen kann, dort auch in zwei Jahren mit der dann neunten Gewerbe- und Industrieausstellung aufzuschlagen.

Ob die Motorworld Manufaktur Metzingen derlei Pläne unterstützt? Am 15. Oktober wird deren Geschäftsführer Volker Rose bei der Veranstaltung „Metzinger Unternehmergespräch“ einen Blick in die Zukunft ermöglichen.

