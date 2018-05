Metzingen Zu Besuch bei „Wir lesen Junior“

Metzingen / swp

Momentan läuft im Landkreis Reutlingen wieder die Aktion der SÜDWEST PRESSE „Wir lesen Junior“. Auf Wunsch kommen Redaktionsmitglieder in den Schulklassen vorbei, um dem Lesenachwuchs Interessantes über die Zeitung und den Beruf des Redakteurs zu berichten (im Bild die Klasse 4a der Schillerschule Dettingen). 31 Schulklassen mit rund 600 Schülern der Klassenstufen drei und vier beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion. Über einen Zeitraum von drei Wochen bekommen sie die Tageszeitung direkt an die Schule geliefert. Ein von der SÜDWEST PRESSE ausgearbeitetes Begleitheft gibt Lehrkräften und Schülern dabei Anregungen zum Umgang mit dem Medium Zeitung.