Dettingen Zigarettenautomat gesprengt

Dettingen / swp

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach drei Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gesprengt und dadurch zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Eine Frau, die aus dem Fenster sah, konnte erkennen, wie ein jüngerer Mann, möglicherweise ein Jugendlicher, davon rannte, während das Gerät noch in einer Rauchwolke eingehüllt war. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, an der sich auch ein im Luftraum befindlicher Polizeihubschrauber beteiligte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Automat durch die Explosion vollständig zerstört worden war und Trümmerteile weit verbreitet auf der Straße lagen. Erbeutet hat der Täter, der nach den bislang geführten polizeilichen Ermittlungen möglicherweise auch Komplizen gehabt haben dürfte, Bargeld und Zigarettenschachteln in noch unbekannter Höhe und Menge. Zur Schadenshöhe an dem völlig zerstörten Zigarettenautomaten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Metzingen unter der Telefonnummer 07123/9240 entgegen.