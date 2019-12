Das Schöne an der Natur ist, dass sie eben nicht absolut planbar ist. Und so hat Anfang Dezember das Unerwartete auch in den Stall der Ziegenfreunde Dettingen Einzug gehalten. Einer oder mehrere junge Böcke waren im Sommer auf der Weide allzu manneskräftig, das Resultat ihres Triebes hüpft und springt nun in Form fünf kleiner Zicklein durch den Stall am Fuße des Calverbühls. Der reguläre Ziegen-Nachwuchs wird sich dagegen im kommenden Jahr im Februar oder März einstellen, sofern die Planung der Ziegenfreunde aufgeht.

Ausflugsziel für Familien

Dank dieses kleinen sommerlichen „Unfalls“ wird es somit in diesem Jahr an Silvester den ersten „Tag des offenen Stalls“ geben, bei dem es kleine Zicklein zu bestaunen und zu streicheln gibt. So wird das Fest am Stall besonders für Familien zum idealen Ausflugsziel: Während sich Eltern und Großeltern in geselliger Runde vor dem Stall vom alten Jahr verabschieden, können sich die Kinder im Stall mit den Ziegen anfreunden.

Bewährt haben sich der Rahmen und die Bewirtung des beliebten Festes am Jahresende: Zwischen 11 und 15 Uhr wird es Ziegenrote, Saitenwürstle, Kartoffelgulasch, Glühmost und Punsch sowie die bereits bekannten Leckereien geben.