Den Jüngsten war es vorbehalten, die Jahresfeier des Musikvereins Zainingen musikalisch zu eröffnen. Die „Notenkiller“ – eine Nachwuchsgruppe der Vereine aus Zainingen, Donnstetten und Feldstetten, zeigten mit ihren drei Musikstücken, dass man schon nach kurzer Zeit der musikalischen Ausbildung gemeinsam in der Gruppe tolle Stücke spielen kann.

Die Jugendkapelle ZDF, ebenso unter der musikalischen Leitung von Michael Röcker, unternahm mit dem Stück „Indian River“ einen musikalischen Ausflug zu den Indianern. Beide Jugendgruppen durften die Bühne erst nach einer Zugabe verlassen.

Verein wird nächstes Jahr 100

Der Vorstand des Zaininger Musikvereins, Tobias Class, blickte in seiner Begrüßung auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. Sehr vielversprechende Auftritte mit dem neuen Dirigenten Matthias Kamp blieben ebenso in Erinnerung, wie auch viele Arbeitseinsätze und die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeiern zum 100-jährigen Bestehen im kommenden Jahr.

Die Ex-Musiker übernehmen

Den Mittelteil der musikalischen Unterhaltung übernahmen wieder einmal die Ex-Musiker. Polka und Marsch – die ältere Generation der Musikerfamilie spielt unter der Leitung von Kurt Wörz traditionell die volkstümliche Blasmusik.

Schwungvoll war dann nicht nur der Aufmarsch des Dirigenten Matthias Kamp – beim Auftaktstück „A Rockin’ Merry Christmas“ war vom ersten Takt an zu hören und sehen, dass das aktive Orchester des Musikvereins den Elan des musikalischen Leiters auf ihren Instrumenten umsetzte. Selbstverständlich werden auch von der aktiven Kapelle an der Jahresfeier die Freunde der volkstümlichen Blasmusik bedient. Mit dem Konzertmarsch „Neue Welt“ von Alexander Pfluger und der Polka „Ein Leben lang“ zeigten die 60 Musiker eindrucksvoll auf, dass ein Blasorchester heutzutage vielseitig aufgestellt sein muss. Von der rockigen Auftaktnummer, über gefühlvolle Balladen bis hin zu Marsch und Polka – für jeden Geschmack dürfte etwas dabei gewesen sein.

Leisere Töne zum Ausklang

Die Festhalle war wieder einmal stimmig, weihnachtlich dekoriert. Die Aufmerksamkeit des Publikums war bemerkenswert, und so waren dann zum Schluss des Programms die leiseren Töne gefragt. Mit den Stücken „We Are The World“ und „Happy Christmas“ wurden die zahlreiche Gäste in der Festhalle in die weihnachtliche Zeit verabschiedet. Das Publikum dankte dem Orchester mit seinem Dirigenten mit langanhaltendem Applaus. Auch die aktive Kapelle durfte die Bühne nur nach einer kleinen Zugabe verlassen.