Fest Zahlreiche treue Besucher trotz Regen

Glems / Stefan Heide

Der TSV Glems lädt an Himmelfahrt traditionell zum Gipfelkreuzhock aufs Roßfeld ein. Das Fest lockte auch dieses Mal viele Besucher aus dem gesamten Ermstal an. Die Gäste waren von Jung bis Alt bunt gemischt, auch viele Familien schauten im Festzelt unweit des Fliegerheims auf dem Roßfeld vorbei. Je näher die Mittagsstunde rückte, desto mehr füllte sich das Zelt, sodass am Nachmittag kaum noch ein freier Platz zu finden war.

Für den Hock legten sich zahlreiche Vereinsmitglieder ins Zeug: Roland Reichardt und Holger Sailer, zwei der vier Vereinsvorsitzenden, organisierten die Veranstaltung und halfen beim Fest überall dort, wo es gerade klemmte. Den Aufbau des Zeltes hatten die Seniorenfußballer übernommen. Die aktiven Spieler waren für das Ausschenken der Getränke und das Grillen zuständig, während die Fußballerinnen Gläser spülten. Kaffee und Kuchen gab es bei den Turnerinnen. Zudem bekam der TSV Glems an der einen oder anderen Stelle auch Hilfe von außen: Die Glemser Feuerwehr etwa lieferte mit ihrem Tanklöschfahrzeug Frischwasser. Die Organisatoren hatten im Vorfeld keine große Mühe gehabt, ausreichend Helfer zu finden: „Wir können uns wirklich nicht beklagen“, sagen Reichardt und Sailer.

Trotz der vielen Helfer hatte der Verein aber mit so mancher Widrigkeit zu kämpfen: Kurz nach Beginn des Hocks fing es an zu regnen. Es sei ärgerlich, dass ausgerechnet am Donnerstag das schlechte Wetter Einzug gehalten hat, sagten die Organisatoren. Denn so blieb das Laufpublikum an Wanderern und Radfahrern aus.

Die Vorsitzenden und ihre Helfer müssen derzeit viel aufarbeiten, um den reibungslosen Ablauf der Vereinsarbeit gewährleisten zu können. Was den Hock anbelangt, galt es etwa herauszufinden, wie die Bestellungen abzuwickeln sind. Doch am Donnerstagmorgen konnten Reichardt und Sailer selbstbewusst verkünden: „Wir haben es hinbekommen.“ Glücklicherweise besucht die Mehrheit aller Gäste den Hock bereits seit Jahren; daher ist bekannt, dass die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfindet.

Und letzten Endes zeigte sich das Wetter nicht völlig ungnädig: Der Regen brach erst herein, als das Zelt schon zur Hälfte gefüllt war.