Eine Geburtstagsparty am 12. September in Dettingen zieht weite Kreise. Fünf Tage danach sind ausgehend davon 14 Menschen im Ermstal neu an Covid-19 erkrankt, 350 gelten als Kontaktpersonen ersten Grades. Das heißt, sie waren mehr als 15 Minuten lang in Kontakt mit einer infizierten Person bei ein...