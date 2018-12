Zainingen Würdiger Abschied für Winkler

Zainingen / Svenja Schäfer/eb

Musikalische Unterhaltung, kulinarische Verpflegung und viele Emotionen bot am Samstag die Jahresfeier des Zaininger Musikvereins. In seiner Eröffnungsrede ließ der Vereinsvorsitzende Tobias Class noch einmal das vergangene Jahr Revue passieren und berichtete von einem „erlebnis- und ereignisreichen 2018“, mit vielen Highlights wie dem fünften Openair-Konzert im Steinbruch, dem Hüle-Hock oder dem Auftritt beim Cannstatter Festumzug. Auch im kommenden Jahr seien wieder einige Konzerte geplant und erstmals wird es eine Gruppe zur musikalischen Früherziehung geben, für die es schon einige Anmeldungen gebe, so Class weiter.

Die „Notenkiller“, die jüngsten Musiker des Vereins, boten an diesem Abend den Auftakt und lieferten eine tolle Show. Weiter im Programm kam der Auftritt der Jugendkapelle, die die Gäste, unter anderem mit der Filmmusik zu „Fluch der Karibik III“ von Hans Zimmer, in das Piratenreich entführten. Der Weihnachtssong „All I want for Christmas“ und die wunderschön festlich dekorierte Halle sorgten für die passende Weihnachtsstimmung. Die Ex-Musiker wurden von einigen aktiven Musikern unterstützt und spielten, unter der Leitung von Kurt Wörz, Stücke wie „Bei uns daheim“ von Gustav Hammerschmidt oder „Im besten Schwabenalter“ von Michael Kuhn.

Nach einer kurzen Umbaupause hatte die aktive Kapelle auf der Bühne Platz genommen. Ein imposanter Anblick, den die über 60 Musiker auf der Bühne boten. Die Programmauswahl vom scheidenden Dirigenten Winkler erinnerte an das Vergangene. Mit dem Stück „Start mit Schwung“ spielte das Orchester das erste Konzertwerk, das Winkler im Jahre 1989 mit der Kapelle einstudiert hatte. Elisa Maier konnte durch ihre passende Moderation aufzeigen, wie viele Musiker schon im Jahre 1989 mit dabei waren – aber auch, wie viele damals noch gar nicht geboren waren.

Mit dem Stück Alpenklang konnte der Musikverein eine stattliche Anzahl an Tenorhörnern und Baritonen aufweisen. Der jüngste Musiker auf der Bühne – Michael Class – versetzte die Zuhörer mit seinem Amboss in ein Neujahrskonzert im Wiener Musikvereinsgebäude. Die Polka „Feuerfest“ von Josef Strauss wurde von den Musikerinnen und Musiker mit Leichtigkeit dargeboten. Doch nach „Marsch de Medici“ sollte der eigentliche Höhepunkt des Abends folgen. Dirigent Christoph Winkler wurde gebeten, unten im Publikum Platz zu nehmen. Die Stimmung in der Zaininger Festhalle war einmalig – man konnte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Bilder aus den vergangenen drei Jahrzehnten wurden an die Rückwand der Bühne projiziert und der Vorstand des Musikvereins, Tobias Class, erinnerte in einer emotionalen Rückschau an viele gemeinsame Erlebnisse: den Anfang vor 30 Jahren, die Wertungsspiele, Reisen, ob mit oder ohne Instrument, Konzerte in den Festhallen und nicht zuletzt an die Open-Air-Veranstaltungen im alten Steinbruch. Class machte deutlich, dass sich der Zaininger Musikverein unter Christoph Winkler stetig entwickelt hat und heute sehr gut aufgestellt ist. Beim Bildvortrag ist die ein oder andere Träne über die Wangen der Musiker, aber auch dem sichtlich bewegten Publikum, geflossen. Mit stehenden Ovationen dankte die voll besetzte Halle ihrem Dirigenten, der für die Zaininger längst auch zum Kameraden geworden ist. Römersteins Bürgermeister Matthias Winter überbrachte den Dank der Gemeinde für die Leistung von Christoph Winkler. Aufmerksam stellte er fest, dass die erste Probe vom Dirigenten Winkler am 14. Februar im Jahre 1989 war… also am Valentinstag – beste Voraussetzungen für eine Liebe, die 30 Jahre dauern sollte und hoffentlich noch lange dauern wird. Auch MdB Michael Donth ließ es sich nicht nehmen, in gekonnt fröhlicher Art, ein Dankeswort an Winkler zu richten. Folgerichtig wurde Winkler von den Vorständen zum Ehrendirigenten des Musikvereins Zainingen ernannt. Der Hauptdarsteller des Abends, Christoph Winkler, bedankte sich dann ebenfalls in einer kurzen Ansprache. Sein größter Dank richtete er an seine Musikerinnen und Musiker, ohne die eine solche Ära nicht möglich gewesen wäre.

Somit stand der Stabübergabe vom scheidenden Dirigenten an seinen Nachfolger Matthias Kamp nichts mehr im Wege. Den Verantwortlichen des Vereins ist es gelungen, einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Der studierte Blasorchesterleiter Kamp aus Ulm bringt beste Voraussetzung mit, das musikalische Erbe von Christoph Winkler zu übernehmen und fortzuführen. Mit dem Fliegermarsch feierte Matthias Kamp einen gelungenen Einstand als Kapellmeister der Zaininger Musiker.

Den weihnachtlichen Teil dirigierte dann nochmals Winkler. Vor allem beim Stück „Cinderella’s Dance“ zeigte das Orchester nochmals, mit wie viel Gefühl Blasmusik gespielt werden kann. Madlen Schönleber und Elisa Maier konnten mit ihrem Gesang die vorweihnachtliche Stimmung in der Halle unterstreichen. Mit den gespielten Weihnachtsliedern, der traumhaften Dekoration in der Halle und einer kleinen Träne im Auge war der Abend sehr stimmig – ein mehr als würdiger Abschied für den Ehrendirigenten Christoph Winkler.