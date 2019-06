Eine in unserer Zeitung Mitte September abgedruckte Pressemitteilung der Weisenburger Projekt GmbH führte wenige Tage später im Gemeinderat zu einer kurzen Debatte. Das Unternehmen mit Sitz in Rastatt teilte mit, in der Mühlwiesenstraße 38 neue Wohnungen bauen zu wollen. Der Wortwechsel im Rat war kurz und beschränkte sich im öffentlichen Teil auf eine Frage, die später nichtöffentlich beantwortet wurde. Das Gremium jedenfalls, so viel wurde deutlich, wusste von dem Vorhaben nichts.

Bei dem Grundstück handelt es sich um das Areal der früheren Firma Nagel Fleischwaren. Bis zum Jahr 2003 wurden dort unter anderem Maultaschen, Ochsenmaulsalat, Kutteln, Kohlrouladen und Semmelknödel hergestellt, ehe das Unternehmen Insolvenz anmelden musste. Danach endete zwar die Produktion, aber unter neuer Leitung wurde zumindest ein Fleischwaren-Fabrikverkauf weitergeführt, bis der Mietvertrag 2017 gekündigt wurde. Seitdem hat sich nicht viel getan auf dem Areal. Vergangenes Jahr begannen zwar die Abbrucharbeiten, gerieten aber schnell ins Stocken. Es gab diese Pressemitteilung und eine nichtöffentliche Information des Gemeinderats, das war’s.

Baustart muss verschoben werden

Seit Monaten bietet sich Anwohnern und Passanten ein wüstes Bild: „Wie es dort weitergeht, weiß keine Sau“, hat uns ein Nachbar gesteckt. Vor allem der unvermittelte Stopp der Abbrucharbeiten ist ein guter Nährboden für Spekulationen. Im von der Mühlwiesenstraße abgewandten Bereich soll es Bauten geben, die mit alten Eternitplatten vor Wind und Wetter geschützt wurden. Eternit wurde in den 60er und 70er Jahren gerne verwendet. Der Baustoff war günstig und vor allem feuerfest, allerdings bestand er aus gepressten Asbestfasern. Asbest aber ist krebserregend und kann zu Asbestose führen, das ist ein anderer Begriff für Lungenverhärtung. Möglicherweise hat das Abbruchunternehmen diese Altlast entdeckt und die Notbremse gezogen, denn Asbestzement ist im verbauten Zustand zwar harmlos, nicht aber, wenn er verarbeitet wird, was bei der Demontage der Fall ist. Bohren, sägen, Kanten brechen: All das setzt die gefährlichen Fasern frei. Dazu passt auch eine Mitteilung der Stadt Metzingen, die unsere Zeitung auf Anfrage erhielt: „Tatsächlich hat es dort eine Unterbrechung der Abbrucharbeiten gegeben, die jedoch jetzt wieder fortgesetzt werden. Hintergrund ist, dass das betroffene Gebäude entsprechend alt ist und dort auch die damals üblichen Baustoffe eingesetzt worden sind. Diese Baustoffe entsprechen heute natürlich nicht mehr den geltenden Regelungen. In solchen Fällen werden die Arbeiten von einem Fachgutachter begleitet, der vor allem mit Blick auf den Umweltschutz für die korrekte Entsorgung der Bausubstanzen achtet.“

Das Projekt steckt bei Weisenburger noch in der Planungsphase, wie telefonisch zu erfahren war. Ob, wie im September angekündigt, bereits im Herbst mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen begonnen wurde, war gestern nicht zu erfahren. Aus dem anvisierten Baustart Anfang 2019 wurde jedenfalls nichts.