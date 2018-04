Neckartenzlingen Wohnen und genießen in steinaltem Gemäuer

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

Bereits vor acht Jahren hat sich die Interessengemeinschaft Neckartenzlinger Ortsgeschichte (INO) darüber Gedanken gemacht, wie man die Zehntscheuer retten und fürderhin nutzen könnte. Architekt Wolfgang Schwab hatte seinerzeit Pläne ausgearbeitet, doch im Wesentlichen gab es zwei Hinderungsgründe für die Umsetzung derselben: zum einen die Kosten, zum anderen die Auflagen des Landesdenkmalamtes.

„Die Kosten“, sagt der Vorsitzende der INO, Roland Kilgus, „hätten wir nie und nimmer stemmen können. Und seitens der Gemeinde hat man uns zu verstehen gegeben, dass es wichtigere Projekte gibt.“ Wahrscheinlich so Kilgus weiter, sei die Sache damals einfach auch noch nicht reif gewesen. Sein Mitstreiter, Prof. a. D. Helmuth Kern, erinnert sich, dass der Verein damals beim Dorffest für das Projekt geworben hat, doch das Interesse habe sich in Grenzen gehalten. Irgendwann hätten sie dann auch die Lust verloren.

Am Dienstag nun wurden im Gemeinderat neue Pläne für die Nutzung der Zehntscheuer vorgestellt. Roland Kilgus saß unter den Zuhörern. „Ich finde es gut“, sagt er, „dass es jetzt weitergeht.“ Er habe den Eindruck gehabt, dass die Gemeinderäte den Plänen aufgeschlossen gegenüberstehen. Angedacht sind Wohnungen, Büros, Gewerberäume und Gastronomie. Architekt Andreas Blum und Norbert Gratwohl, Sachverständiger für Immobilien, geben jedoch zu bedenken, dass die Auflagen des Denkmalamts sehr anspruchsvoll seien. So müsse die Substanz des Gebäudes erhalten bleiben und der Charakter der Zehntscheuer dürfe nicht verloren gehen. Damit das Projekt etwas hergibt, soll das benachbarte Rieberhaus mit einbezogen werden. Zudem soll an der Schulstraße ein Neubau mit Wohnungen entstehen. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit etwa 15 Stellplätzen. „Wir wollen“, so Norbert Gratwohl, „den Charakter der Zehntscheuer aufwerten.“ Im Erdgeschoss der Zehntscheuer soll zudem eine Gaststätte entstehen, mit einem kleinen Biergarten, der das Gesamtkonzept weiter verbessern soll.

Nun muss ein Investor gefunden werden. Für den ist es vielleicht nicht ganz unwichtig zu wissen, dass die Gemeinde Neckartenzlingen den Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt hat.