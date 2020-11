Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche die Bauarbeiten für eine neue Wohnanlage in der Metzinger Innenstadt. Auf einem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück an der Wilhelmstraße 13-21 entstehen bis 2022 insgesamt 61 Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit.

Mit Tiefgarage

Verteilt auf zwei Gebäude entsteht ein Zuhause für unterschiedliche Zielgruppen. Die oberen Etagen umfassen 21 moderne Eigentumswohnungen für Singles, Paare und Familien. Die Wohnflächen variieren hier zwischen 49 und 156 Quadratmetern. Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen dagegen Apartments für geschäftliche Pendler, die ihren Lebensmittelpunkt eigentlich außerhalb der Region haben. Die 40 voll möblierten Apartments sind mit einem Zimmer und 24 bis 43 Quadratmetern dementsprechend kleiner. Das Erdgeschoss der beiden Häuser ist zur gewerblichen Nutzung vorgesehen. Eine gemeinsame Tiefgarage unterhalb der Anlage bietet Platz für 56Autos.

„Harmonischer Neubau“

Zu den Besonderheiten des Projekts zählt die architektonische Gestaltung. Sechs eigenständige Giebel werden die Gebäudegrößen auflockern und dafür sorgen, dass sich der Neubau harmonisch in die Nachbarschaft einfügt, teilt das Unternehmen mit.

Ein weiteres Highlight werde der grüne Innenhof. Geplant sind dafür beispielsweise ein Gemeinschaftsgarten, aber auch eine Grillstelle und Sitzinseln – einfach eine kleine grüne Oase inmitten der Stadt.

Mehr als 1000 Mitarbeiter

Bonava beschäftigt 2300 Mitarbeiter in acht europäischen Ländern – Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, St. Petersburg, Estland und Lettland. Der Umsatz belief sich 2019 auf 1,5 Milliarden Euro.

In Deutschland ist Bonava vor allem im Heimatmarkt Berlin, in den Wachstumsregionen Hamburg, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Köln/Bonn, Rhein-Neckar/Stuttgart, Sachsen und entlang der Ostseeküste tätig. 2019 übergab das Unternehmen in Deutschland 1843 Häuser und Wohnungen an ihre neuen Eigentümer.

Die mehr als 1000 Mitarbeiter mit Hauptsitz im brandenburgischen Fürstenwalde/Spree und in den regionalen Büros erzielten dabei einen Umsatz von 601 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilt.