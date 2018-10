Neuhausen Wo Wunder Wirklichkeit werden

Neuhausen / Mara Sander

Das Traumtheater von Steffen Kromer und Manuel Späth ist eröffnet.

Es ist eine andere Welt, in die die Artisten um die gebürtigen Neuhäuser Steffen Kromer und Manuel Späth bei den täglichen „Traumtheater“-Vorstellungen bis 21. Oktober entführen.

Die ungewöhnliche Mischung aus Akrobatik, Gesang, Tanz, Herzlichkeit und Erlebnisgastronomie ist mehr als spannende Unterhaltung. „Von Herzen um Herzen zu erquicken“, beschreibt Intendant Steffen Kromer das Leitmotiv. „Ganz viel Liebe reingeben“ sei eins der Erfolgsgeheimnisse, verrät er das Prinzip neben hochqualifizierter artistischer Leistung der Akteure.

Traumtheater-Spirit vermitteln

Die Schwierigkeit, die richtigen Künstler zu finden, die den „Traumtheater-Spirit“ vermitteln können, hat er gemeistert. So gelingt es nun, eine atemberaubende Vorstellung zu bieten, die traumhafte Elemente, Poesie, Humor und artistisches Können vereint. Es handelt sich keinesfalls um einen Zirkus, obwohl die Artisten in einem nostalgischen Theaterzelt auftreten.

Das allerdings ist umfunktioniert zu einem einladenden Traumtheater-Restaurant mit kleinen Speisen wie Kürbiscremesuppe. Die Atmosphäre lässt die Besucher sich sehr willkommen fühlen. Es ist weit mehr, als nur in eine Vorstellung zu gehen. Man betritt eine andere Welt, die zur Phantasie anregt, die Seele verwöhnt und den Alltag vergessen lässt.

„Die Phantasie ist das Auge der Seele“, heißt es in einem der Texte, die Steffen Kromer geschrieben hat. Um Wunder zu erleben, müsse man auch dran glauben, ist eine weitere Aussage, die Kromer und Späth aus eigener Erfahrung kennen, denn sie haben geträumt, gewünscht und ihren Traum vom besonderen Theater realisiert.

Selbst treten sie als Artisten-Duo auf, unter anderem als einziges deutsches „Fangstuhl-Duo“, bei dem Manuel Späth im original-russischen Fangstuhl den am Trapez und Seil schwebenden Steffen Kromer fängt und beide zusammen eine artistische Glanzleistung bieten.

Das gilt gleichermaßen für die Akrobaten Jennifer Musso und Philippe Moretti in vielfacher Verwandlung, die sich so elegant „verbiegen“, dass Zuschauer den Atem anhalten. Musical-Star Felicitas Reinhardt ist gerade rechtzeitig vom Bremer Theaterschiff nach Metzingen gekommen, um das Team zu ergänzen mit Gesang und Tanz der Spitzenklasse, aber auch mit ihrer persönlichen Ausstrahlung und Herzlichkeit.

Die Neuhäuser dürfen stolz sein auf das, was sich im Theaterzelt auf dem sogenannten „Verkehrsübungsplatz“ bis 21. Oktober jetzt täglich erleben lässt, und das von zwei gebürtigen Neuhäusern ins Leben gerufen wurde. Normalerweise spielt das „Traumtheater in Potsdam und anderen großen Orten, aber „weil Kunst für alle da ist“, soll sie auch in der Heimat der beiden Artisten gezeigt werden, und das täglich werktags um 19.30 Uhr und sonntags um 18 Uhr „damit auch alle, die am Wochenende arbeiten müssen, kommen können“, so Kromer.

„Wir denken zu viel, fühlen zu wenig“, heißt es in einem der Texte mit dem Ziel genau das im „Traumtheater“ zu ändern, den Zuschauern die Welt der Träume zu eröffnen. Damit sind allerdings nicht oberflächliche Illusionen gemeint, sondern Wunschträume und das Erkennen der eigenen Talente und Fähigkeiten, die es zu fördern gilt, um „frei“ zu leben, nicht von Zwängen gefangen und nicht von Anerkennung abhängig.

Der Wert eines Menschen bemesse sich nicht nach seiner Leistung, ist eine weitere Aussage in den inspirierenden Texten. „Nicht, was du bist, bestimmt deine Welt, sondern wie du bist, macht dich so wertvoll“, gibt die „Traumtheater“-Besetzung den Zuschauern mit auf den Weg und lebt es vor. „So etwas muss man unterstützen“, so die Aussage von Zuschauern, die teilweise gleich mehrfach hingehen werden, um vom Alltag bei Genuss für Leib und Seele für zwei Stunden abschalten zu können.

Info Karten für die weiteren Vorstellungen gibt es in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Metzinger Hindenburgstraße und im i-Punkt auf dem Lindenplatz.