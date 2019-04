Dieser Tage kommen die Tulpen. Aber nicht aus Amsterdam. Sie wachsen in heimischer Erde. Stiele und Knospen waren zuerst zu sehen, jetzt müssen sie sich nur noch entfalten: „Irgendwas blüht immer“, sagt Martin Wirsum und zeigt wie zum Beweis auf einen Strauch gelber Forsythien. Wirsum ist Vorsitzender der Siedler und Kleingärtner in Metzingen und nicht nur kraft Amtes fast täglich auf dem Gelände am Auchtert, wo der Blick auf die Weinberge hier und die geschwungene Anhöhe der abstürzenden Albhochfläche dort der Fantasie so viel Spielraum lässt. „Das hier ist der Ausgleich vom Täglichen,“ sagt er. Vom ewig hektischen Alltag. Das hier ist der Ort, an dem sich Selbstversorger aus einiger Entfernung zuwinken und zurufen.

Die Anlage ist ihren Mitgliedern viel wert. Damit ist nicht Geld gemeint. Der jährliche Mitgliedsbeitrag kostet weniger als ein paar Gartenhandschuhe und zehn Meter Wasserschlauch. Der Wert bemisst sich in einer Art Ehrfurcht vor dem, was die Gärten zu bieten haben. Es handelt sich dabei um nichts Geringeres als Natur. Ihr entnehmen die Hobbygärtner Bohnen, Kohlrabi, Kopfsalat. Beispielsweise. Und was hier geerntet wird, wird auch gegessen.

Auf dem Gelände fühlen sich aber auch Menschen anderer Nationen wohl. Die ringen dem Boden ganz andere Früchte ab. Ein Italiener hat sich im vergangenen Sommer auf Wassermelonen kapriziert: „Die waren so groß“, sagt Martin Wirsum und formt seine Hände zu einem virtuellen Kreis, der einen Fußball beherbergen könnte.

Ein Kollege aus Griechenland baut Auberginen an. „Vielleicht ist es der Klimawandel“, sinniert Wirsum, denkt darüber nach und sagt: „Bestimmt ist es der Klimawandel.“ Es wird immer wärmer, das freut Gemüsearten, die früher in Deutschland allenfalls in Gewächshäusern gediehen. Ausgebacken in Öl korrespondieren Auberginenscheiben vortrefflich mit dem Knoblauch, den Martin Wirsum auf seiner eigenen Parzelle anbaut. Gleich neben den Erdbeeren, als Eskorte gegen Schädlinge. Mit Salz zerrieben und mit Pfeffer sowie Rosmarinpulver auf die Aubergine gestrichen, die mit Öl eingerieben über der Glut eines Grills landet, entfaltet der Knoblauch ein Aroma, das mit einem Schluck Rotwein das entfernteste Urlaubsziel gleich hier nach Metzingen auf den Auchtert bringt. „Wenn hier alles blüht, ist es einfach traumhaft“, freut sich der Vorsitzende über sein verschachteltes Paradies, das so gar nichts mit jener Mentalität zu tun hat, für die Kleingärtner bisweilen gefürchtet sind: Da werden keine Hecken mit dem Zollstock auf Höhe getrimmt, und sogar die kleinen Gartenlauben folgen in Art und Aufbau keinem Masterplan, wie er vor Jahrzehnten in Vorstandssitzungen ausgearbeitet und seitdem gegen Individualisierungsbestrebungen vehement verteidigt wird.

Demnächst blühen die 13 alten Birnbäume, die zwischen der Anlage und dem Friedhof am Auchtert stehen. Darauf freut sich Martin Wirsum jedes Jahr. Je nach Windrichtung duftet es dann, und der Anblick der Hochstämme weitet ihm das Herz. Das hat dann etwas von Meditation.