Als im Jahr 1986 der Schwäbische Kunstmarkt in Metzingen ins Leben gerufen wurde, waren es rund 50 Teilnehmer. Wenn der Schwäbische Kunstmarkt am Pfingstsonntag, 9. Juni, eröffnet wird, können die Besucher zwischen den Ständen von 93 Künstlern und Kunsthandwerkern schlendern. Liebhaber authentischer Kunstwerke und kunsthandwerklicher Gegenstände können sich also wieder auf Pfingsten freuen.

Neu sind in diesem Jahr mehrere Künstler mit Kleinmöbeln aus Holz, Bumerangs, Buchkunst – Kunst aus Büchern, Kalligrafie, Kamale N‘goni – ein afrikanisches Saiteninstrument, das im Ermstal gebaut wird sowie mehrere Künstler, die alte und neue Stoffe verarbeiten. 60 Stände verteilen sich auf dem Kelternplatz, 33 sind in Festkelter, Ochsenkelter und Marktkelter.

Eröffnet wird der Schwäbische Kunstmarkt am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 11 Uhr bei der Festkelter.