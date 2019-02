Neckartenzlingen Wo das Leben pulsiert, hapert es

Peter Swoboda

Das Maßnahmen- und Neuordnugskonzept für das Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ in Neckartenzlingen steht. Damit kann das Langzeitprojekt, das über acht bis zehn Jahre gehen wird, beginnen. Hans Joachim Reglin und Jan Blanek von der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) haben die Ergebnisse ihrer vorbereitenden Untersuchungen im Gemeinderat vorgestellt.

Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung sollen die Entwicklung im Ortskern lenken. Zuschüsse sollen Privatleute ermuntern, Objekte zu sanieren. „Viele Gebäude im Sanierungsgebiet“, sagt Hans-Joachim Reglin von der Steg, „weisen erhebliche substanzielle Mängel auf.“ Deshalb ist es auch eher bedauerlich, dass es aus dem Landessanierungsprogramm zunächst nur 833 333 Euro gibt. Das wird laut Reglin nicht ausreichen. Doch er versichert, dass man jederzeit eine Aufstockung beantragen könne. Reglin: „Die wird in der Regel auch bewilligt.“

In der Sanierung „Ortsmitte III“ sind laut Reglin wichtige Ortskernbereiche mit einbezogen. Man müsse daher darauf achten, dass „eine besonndere städtebauliche und gestalterische Qualität“ erreicht wird. Das Sanierungebiet umfasst mehrere Teilräume von Neckartenzlingen von West nach Ost, vom Quartier In der Steige über den Marktplatz und die Schul-, Haupt- und Gartenstraße sowie den Ortseingang Erms/Altdorfer Straße.

Festgestellt wurden strukturelle Missstände wie leerstehende oder mindergenutzte Gebäude und Ladenlokale sowie mindergenutzte Flächen vor allem Im Wasen und auf dem Marktplatz. Gerade der Marktplatz als zentraler öffentlicher Raum und die Hauptstraße sind durch hohes Verkehrsaufkommen sowie Lärm- und Feinstaubemission geprägt. Die Fußwegverbindungen sind „ungestaltet, unausgeprägt und schlecht wahrnehmbar“.

Zudem haben die Fachleute weitere Gestaltungsmängel ausgemacht, sowohl im öffentlichen Raum als auch als in der Fassadengestaltung privater Gebäude. Dass der Marktplatz wenig Aufenthaltsqualität besitzt, ist weithin bekannt. Weiter heißt es im Untersuchungsbericht: „Der Straßenabschnitt In der Steige weist eine mangelnde Durchgrünung und damit eine mangelhafte Aufenthalts- und Gestaltungsqualität auf.“ Ziel ist es, das Kulturdenkmal Zehntscheuer zu sanieren und umzunutzen, was der Gemeinderat ja bereits auf den Weg gebracht hat. Außerdem soll der Standort für Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie interessanter werden. Der Marktplatz soll als Begegnungsraum aufgewertet werden. Zudem ist eine Verbindung zum Neckarufer wünschenswert. Die öffentlichen Ränder zum Marktplatz sollen mit „platzaktivierenden Nutzungen“ im Erdgeschoss attraktiver werden. Zur Verbesserung des Ortseingangs am Neckar gehört auch der Abbruch der alten Bauhof-Gebäude und anschließendem Neubau. Im Quartier In der Steige wären attraktive Erdgeschossnutzungen wünschenswert zur Belebung des öffentlichen Raums. Die Sanierungsziele in der Altdorfer Straße konzentrieren sich überwiegend auf die Modenisierung des Gebäudebestands. Hervorzuheben sind hier das denkmalgeschützte Grundschulgebäude und das Haus Mühlstraße 2, das den Ortseingang an der Erms markiert. Insgesamt muss die Gemeinde Neckartenzlingen nach dem jetzigen Stand 1,79 Millionen Euro stemmen, falls keine weiteren Fördermittel beantragt und bewilligt werden. Allerdings erstreckt sich dies auf einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren. Die Gemeinde kann die Ortskernsanierung laut Hans-Joachim Reglin auch mal für ein oder zwei Jahre aussetzen. Der Gemeinderat hat die Sanierung „Ortsmitte III“ einstimmig beschlossen.