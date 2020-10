Vor knapp 32 Jahren hat sich Hans Kraiss in die Selbstständigkeit gewagt. Angefangen hat der gelernte Schreinermeister im heimischen Wohnzimmer, heute ist die Kraiss GmbH ein europaweit agierendes Unternehmen in Sachen Ladenbau und Markenbildung. Am Stammsitz in Wittlingen und an der Niederlassung...