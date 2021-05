Regenerativer Strom in einer Menge, die den jährlichen Durchschnittsbedarf von rund 30 000 Haushalten deckt, soll in naher Zukunft am Umspannwerk von Donnstetten in die Infrastruktur der NetzeBW eingespeist werden. Für das Vorhaben der Stuttgarter Firma „Megawatt Gesellschaft für Windenergie...