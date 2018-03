Gesangverein Wilfried Maschke übernimmt für Kurt Ernst

Lonsingen / swp

Der Vorsitzende Kurt Ernst streifte in seinem Bericht bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Lonsingen das vergangene Vereinsjahr und teilte mit, dass der Verein aus 83 Mitgliedern besteht, davon sind 23 aktiv im Gemischten Chor. Kassierer Uli Röhner konnte nach längerer Zeit wieder von einem leichten Plus in der Vereinskasse berichten. Dies war möglich durch verschiedene Spenden und weil der Backhaushock prima gelaufen war.

Einen positiven Bericht gab auch die Dirigentin des Kinderchores „Musikflöhe“, Veronika Müller. Durch Werbung und eine Schnuppersingstunde im Juli sind wieder einige Kinder dazugekommen, sodass der Chor auf 16 Nachwuchssänger angewachsen ist. Müller ist seit der Gründung 2005 Dirigentin des Kinderchores. Außerdem ist Christiane Weinstock als Betreuerin seit zehn Jahren mit dabei. Für ihr großes Engagement bedankte sich Kurt Ernst bei den beiden mit einem Präsent.

Wie bereits angekündigt, stellte sich der bisherige Vorsitzende Ernst aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Nachdem sich kein weiterer Kandidat meldete, war der bisherige Stellvertreter Wilfried Maschke bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Er wurde einstimmig gewählt. Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden blieb vakant. Auch Paul Holder stellte sich als Beisitzer nicht mehr zur Wahl. An seiner Stelle wurde Sigrid Neumair einstimmig gewählt. Außerdem wurden Hermann Gassner, Brunhilde Buck, Arnold Buck, Wolfgang Schmid und Heinz Munz jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben: Am 17. Juni findet die Ehrungsmatinee des Bezirks Alb in der Zehntscheuer in Münsingen statt. Zwei Sänger der Eintracht werden geehrt. Am 8. und 9. September ist die 750-Jahrfeier Lonsingens. Der Vereinsausflug soll am 15. September stattfinden und zur Rappenlochschlucht bei Dornbirn führen. Zum Schluss bedankte sich der frisch gewählte Vorsitzende Wilfried Maschke bei Kurt Ernst für dessen Arbeit in 22 Jahren Vorstandstätigkeit.