Bei der Kollision mit einem Reh am frühen Dienstagmorgen hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige befuhr mit seiner Suzuki gegen 5.45 Uhr die Wittlinger Steige abwärts und konnte kurz vor der Einmündung in die B 465 dem querenden Wild nicht mehr ausweichen. Der Biker stürzte in der Folge auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

