Glems Wilde Parker im Visier

Glems / Peter Swoboda

Vor der eigentlichen Sitzung im Rathaus hat sich der Ortschaftsrat Glems am Dienstag einige „Brennpunkte“ im Ort angesehen. Wobei die erste Station in der Kirchstraße durchaus seit Längerem ein Problem darstellt. Die Kirchstraße ist primär verkehrsberuhigt, mithin liegt die Straße in einer Tempo-30-Zone.

Nun verhält es sich so, dass auf der rechten Seite der Kirchstraße Richtung Sportplatz immer alles zugeparkt ist. Anwohner haben sich deshalb an Ortsvorsteher Andreas Seiz gewandt. Er und der gesamte Ortschaftsrat haben nun klar festgestellt, dass das Parken dort nicht verboten ist. Wie die Anwohner am Dienstag schilderten, sei die Situation immer besonders vertrackt, wenn in der Kulturkneipe „Hirsch“ eine Veranstaltung ist. Große Probleme durchzukommen hat nach Angaben der Anwohner der mitunter Linienbus.

Versprechen konnte der Ortsvorsteher den Leuten am Dienstag nichts, nur so viel, dass er deswegen im Ordnungsamt der Stadtverwaltung Metzingen vorstellig werden möchte. Auch Ulrich Neubrander vom städtischen Bauamt war mit dabei. Der Ortsvorsteher bat ihn, das doch bitte auch weiterzutragen.

Anschließend ging es auf den Friedhof, wo es fünf neue Säulenhainbuchen zu bestaunen gibt, was aber sicher kein Problem darstellt. Ein solches gibt es jedoch auf der Rückseite der Aussegnungshalle. Dort gibt es eine öffentliche Toilette, die allerdings nicht behindertengerecht ist. Da war natürlich Uli Neubrander vom Hochbauamt der richtige Ansprechpartner. Hier wird die Stadt wohl um einen kleinen Anbau nicht herum kommen.

Im Anschluss daran wurde das neue Wohngebiet „Entensee“ besichtigt, das nun vollständig bebaut ist. Es müssen nur noch die städtischen Randflächen gerichtet werden.

Zum Schluss bewegte sich der Tross noch ins Dorfgemeinschaftshaus, wo die Akustik zu wünschen übrig lässt. Schon, wenn man normal spricht, hallen die Stimmen ziemlich wider. Wenn ein Chor singt, ist es laut Andreas Seiz extrem. Nach Aussage von Ulrich Neubrander gibt es dafür durchaus Lösungen, die wenig aufwendig sind. Er denke da an Schallabsorber, die aussehen wie Kunstwerke.