Vereine Werbeteam für den Naturschutz

Metzingen/Ermstal / swp

Der Natur- und Artenschutz braucht dringend Unterstützung, davon ist die Nabuortsgruppe Metzingen überzeugt. Daher hat der Verein am Dienstag dieser Woche eine Mitgliederwerbeaktion gestartet, um noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. „Nur mit vielen Mitgliedern können wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, sagt Horst Lang, Erster Vorsitzender des Nabu Metzingen. Als Beispiele für gelungene Projekte des Nabu nennt er die Erstellung und Betreuung des Naturerlebniswegs in der Nähe des Glemser Stausees. Erfolgreich sei ebenfalls die jahrzehntelange Betreuung der verschiedenen örtlichen Nabu-Schutzgebiete und die im vergangenen Jahr erfolgreich beendete Sanierung des Schmiedstobelsees.

Am Logo erkennbar

In den kommenden Wochen wird ein „Werbeteam“ für den Nabu im gesamten Ermstal und in der weiteren Umgebung unterwegs sein. Das Team besteht aus Studierenden, die sich bei einer vom Nabu beauftragten Agentur beworben haben, um für eine gemeinnützige Organisation Mitglieder zu gewinnen. Die Studierenden sind an ihrer Kleidung mit dem Nabu-Logo und dem mitgeführten Werberausweis erkennbar. Sie dürfen kein Bargeld annehmen. „Unsere Gruppe freut sich auf viele neue Mitglieder und auch auf neue Aktive“, sagt der Metzinger Nabu-Vorsitzende.

Mit einer Mitgliedschaft werde der Naturschutz nicht allein finanziell gestärkt. Wer sich engagiere, verleihe der eigenen Stimme Gewicht bei politischen Aktivitäten und Vorhaben im Sinne der Natur, wie Lang betont. Je mehr Menschen hinter dem Nabu stünden, desto mehr könne für Mensch und Natur erreicht werden. „Es ist natürlich auch toll, wenn jemand selbst aktiv werden möchte.“ Zumal es vielfältige Möglichkeiten gebe, sich in Metzingen einzubringen. „Dafür“, sagt Lang, „braucht man weder ein Biologiestudium noch spezielle Fachkenntnisse.“