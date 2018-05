Die Woche Peter Kiedaisch über das Bad und die Meriten Wer zahlt, schafft an

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Paul-Ludwig Dolmetsch ist Architekt und obendrein ein kreativer Kopf. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie in allen Berufen gibt es auch bei den Architekten solche und solche. Manche setzen Akzente, andere setzen nach Art industrieller Massenfertigung vorgefertigte Pläne aus der Schublade um. Dolmetsch erhielt für seine Idee eines Hallenbads in Metzingen Mitte der 1970er Jahre den Deutschen Architekturpreis, vielleicht ist das mit ein Grund, warum er um den Erhalt seines Bades als solches kämpft. Dabei ist ihm während der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle vergangene Woche ein weiterer kreativer Geniestreich geglückt. Er gab just dem Kombibadad auf dem Bongertwasen, das er ja gar nicht möchte, einen prägnanten Arbeitstitel und nannte es in Anlehnung auf ein Spaß- und Wellnessbad auf den Fildern und auf den Nachnamen des Metzinger Bürgermeisters „Fiedlerado“. Einige Lacher hatte er damit auf seiner Seite, ganz abwegig freilich ist diese Wortschöpfung nicht. Dass öffentliche Einrichtungen nach ihren kommunalpolitischen Vätern benannt werden, ist Usus in diesem Land. Deswegen heißt das preisgekrönte Hallenbad ja auch Eduard-Kahl-Bad und nicht Paul-Ludwig-Dolmetsch-Bad. Das, am Rande bemerkt, mag ungerecht sein, aber insbesondere in der Politik gilt gerne mal das Motto „Wer zahlt, schafft an.“ Ums Zahlen geht es indirekt auch, wenn die Metzingerin Bettina Knuff Urlaub macht. Dazu geht sie nicht etwa an einen Strand und legt sich in die Sonne. Sie heuert auf dem Hospitalschiff Africa Mercy an und hilft dort als OP-Schwester jene Menschen zu operieren, die ansonsten ein Leben ohne medizinischen Beistand fristen müssten. Natürlich gibt es immer wieder Organisationen, die Bettina Knuff finanziell unterstützen, doch in den meisten Fällen bezahlt sie die 2000 Euro für vier Wochen Arbeit auf diesem Schiff selbst. Es ist ihr Erspartes, das sie zum Wohle fremder Menschen ausgibt. Das Traurige daran: Wenn es mal wieder ein Bundesverdienstkreuz zu verleihen gibt, könnte es eher einen altgedienten Bürgermeister treffen, der für seine durchaus verdienstvolle Tätigkeit ja aber auch verdienstvoll bezahlt wird. Deswegen zu fordern, ein neues Schwimmbad in Metzingen nicht nach dem OB, sondern nach der OP-Schwester zu benennen, verlangt freilich niemand. Am wenigsten sie selbst. Ob sich der Name „Fiedlerado“ durchsetzt? Oder eher „Dr. Fiedlerado“? Mal sehen.