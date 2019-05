Cheftrainer André Fuhr und die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen gehen überraschend getrennte Wege. Geeinigt haben sich beide Parteien auf einen Aufhebungsvertrag zum 30. Juni 2019. Nun wird ein Nachfolger für Andrè Fuhr gesucht. Wir haben mal spekuliert und vier Namen in den Ring geworfen:

1. Ildikó Barna (58)

Die 1961 in Budapest geborene ehemalige ungarische Nationalspielerin hat bei Vasa Budapest, Bayer Leverkusen, Eintracht Minden und Eintracht Baunatal aktiv gespielt. Trainerstationen waren unter anderem HSG Bensheim/Auerbach, DJK/MJC Trier, Germania Fritzlar, TuS Weibern und bis 2018 Borussia Dortmund.

2. Norman Rentsch (39)

Der 39-Jährige hatte bis 2005 beim EHV Aue selbst aktiv Handball gespielt. Erfolgreiche Trainerstationen waren beim HC Leipzig, Borussia Dortmund. Seit dem Januar 2019 hat er das Traineramt beim Zweitligisten BSC Sachsen Zwickau übernommen.

3. Emir Hadzimuhamedovic (49)

Emir Hadzimuhamedovic heuerte 2010 als Trainer beim damaligen Württembergligisten Neckarsulmer Sport-Union an, feierte in acht Jahren vier Aufstiege und führte die Mannschaft (2016) erstmals in die 1. Bundesliga. Der 49-Jährige war zuletzt sportlicher Leiter der NSU, verließ aber im Sommer 2018 den Verein. Zuvor war er bereits erfolgreich beim VfL Sindelfingen (2010), Göppingen (2007-2009) und TuS Metzingen (2. Bundesliga von 2004 - 2007) unter Vertrag, Emir kam als Neueinsteiger in den Frauenhandball, betreute bei den Herren den damaligen Oberligisten SG Ober-/Unterhausen.

4. Edina Rott (47)

Die ehemalige ungarische Nationalspielerin, Ehefrau von TuS-Manager Ferenc Rott, wechselte 2009/2010 als Spielertrainerin zum damaligen Zweitligisten TuS Metzingen und feierte ein Jahr später den Bundesligaaufstieg. Edina Rott machte 2013 eine Ausbildung zur Sport- und Gesundheitstrainerin bei der TuS Metzingen und führte die zweite Mannschaft als Chefcoach in die 3. Liga. 2017 und 2018 übernahm sie interimsweise das Traineramt der Bundesligamannschaft und war in der abgelaufenen Saison dort Co-Trainerin.

Hier könnt Ihr abstimmen!

Jetzt ist Eure Meinung gefragt: Was glaubt Ihr, wer der neue Trainerin oder Trainer des TuS Metzingen? Wird es einer der vier Genannten oder vielleicht doch ein ganz anderer Trainer? Stimmt ab und äußert Euch in den Kommentaren!

