Schwertransport Wenn nachts die Giganten über die Straßen rollen

Region / Joachim Lenk

Verwundert schauen die Leute am Straßenrad, die zur nachtschlafender Zeit unterwegs sind, den vier Schwertransportern hinterher. Sind das Teile einer Rakete, fragen sie sich. Nein. Es sind Teile eines 142 Meter hohen Kamins der Heidelberg Cement AG in Schelkingen (Alb-Donau-Kreis), die derzeit dabei ist, für mehr als 100 Millionen Euro einen neuen Wärmetauschofen zur Zementherstellung zu bauen.

Die Stahlröhren wurden in Dänemark hergestellt und mit dem Schiff nach Plochingen (Landkreis Esslingen) verfrachtet. Die ersten vier Teile brachten vier Schwertransporter vergangene Woche in zwei Etappen vom Neckarhafen auf die Alb. Die restlichen vier machten sich am Montag gegen 22.35 Uhr auf die Reise.

Entlang der 55 Kilometer langen Strecke zwischen dem Neckarhafen und Feldstetten stehen seit Tagen hunderte „Parken verboten“-Schilder links und rechts entlang der Route. Auf den Hinweisschildern steht, dass vom 3. bis 15. April Schwertransporte unterwegs sind. Deshalb dürfen dort täglich zwischen 22 und 6 Uhr keine Autos abgestellt werden. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt, steht dort zu lesen.

Das juckt anscheinend einige Verkehrsteilnehmer wenig, denn als der Konvoi unterwegs ist, müssen die schweren Lastwagen immer wieder anhalten, da Autos verbotswidrig auf der Straße stehen. Jetzt ist das ganze Können der Fahrer gefragt. Sie schaffen es tatsächlich, im Schneckentempo an den Falschparkern vorbeizukommen. In dieser Nacht muss kein Auto abgeschleppt werden. Die Verkehrssünder können sich aber auf eine kostenpflichtige Verwarnung gefasst machen.

Knapp 30 Meter lang ist so ein Schwertransporter. Die Zugmaschine hat vier, der Auflieger sieben Achsen. Die Teile, die sie transportieren, sind 16 bis 21 Meter lang, haben einen Durchmesser von rund 5,5 Meter und wiegen zwischen 19 und 29 Tonnen. Der Konvoi befördert auf seiner knapp siebenstündigen Fahrt knapp 100 Tonnen.

Damit alles wie am Schnürchen klappt, begleiten den Transport auf der Fahrt über Denkendorf, Wolfschlugen, Nürtingen, Beuren, Weiler Steige, Erkenbrechtsweiler (alle Landkreis Esslingen), Grabenstetten, Böhringen und Donnstetten (Landkreis Reutlingen) nach Feldstetten (Landkreis Alb-Donau) sieben Polizeibeamte. Fünf auf Motorrädern und zwei im Streifenwagen. Sie fahren die Strecken ab, halten Verkehrsteilnehmer an und sperren zeitweise die Straßen, auf denen der überbreite Konvoi unterwegs ist.

Außerdem eskortieren drei Begleitfahrzeuge, ein Steigerwagen, ein Kleintransporter und ein Lastkraftwagen die Schwertransporter. Zählt man alle Fahrer zusammen, sind es zwölf Mann, plus ein Projektbetreuer in einer schwarzen Limousine von der Firma Bohnet, die alles organisiert hat.

Immer wieder bauen die Männer an Kreuzungen und Kurven Verkehrsschilder ab, drehen Ampelarme zur Seite oder legen Stahlplatten aus, um Schäden zu vermeiden. Letzteres, wenn beispielsweise Verkehrsinseln wie in Nürtingen oder Böhringen überfahren werden müssen. Sobald die tonnenschweren Vehikel außer Sichtweite sind, wird alles wieder in den Urzustand versetzt. Das klappt wie am Schnürchen.

„Es hat einige kritische Stellen gegeben, aber alles ist reibungslos verlaufen“, sagt zufrieden Polizeihauptkommissar Stephan Rall, als der Konvoi gegen 5.40 Uhr wohlbehalten vor den Toren Feldstettens auf einem großen Parkplatz am ehemaligen Truppenübungsplatz ankommt. Für Rall, der schon einige Schwertransporte auf dem Motorrad begleitet hat, war diese Fahrt etwas Besonderes. Vier Schwertransporter auf einmal sind nur sehr selten unterwegs. Deshalb wurde die Begleitmannschaft des Polizeipräsidiums Reutlingen von vier auf sieben Beamte aufgestockt. Auch für Schwertransport-Lenker Max Siegrist war die Fahrt mit 29 Tonnen Gewicht im Rücken „nicht alltäglich“. Zufrieden legt er sich in sein Bett im Fahrerhaus. Das gleiche machen seine drei Kollegen und die Mitarbeiter der Begleitfahrzeuge. Auch die Polizeibeamten haben jetzt Feierabend und düsen zurück in den Landkreis Reutlingen.

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr macht sich der Konvoi weiter Richtung Schelklingen auf. Dieses Mal begleiten ihn sechs Beamte der Polizeireviere Ulm-West und Ehingen auf dem zweiten Abschnitt über Ennabeuren, Ingstetten und Justingen ins rund 20 Kilometer entfernte Zementwerk. Dort werden die Schwertransporte, wenn nichts dazwischen kommt, am heutigen Mittwoch eintreffen.