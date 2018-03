Neckartenzlingen Wenn die Einnahmen nur so sprudeln

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

Nachdem die Neckartenzlinger Gemeindeverwaltung in der Februarsitzung des Gemeinderats den Haushaltsplan für das Jahr 2018 eingebracht hatte, haben am Dienstagabend die Fraktionen Stellung bezogen zu dem Zahlenwerk.

„Die schon lang anhaltende gute Konjunktur“, so Gerd Lohrmann von der Freien Bürgerliste, „spült derzeit den Kommunen entsprechend gute Steuereinnahmen in die Kassen, und somit können auch auch wir einen mehr oder weniger ausgeglichenen Haushalt darstellen.“ Bei genauer Betrachtung reiche dies aber gerade mal dazu aus, den laufenden Betrieb sicherzustellen. Die Zahlen in der mittelfristigen Finanzplanung zeigten bereits Lücken und Defizite auf.

Dennoch zeigte sich Lohrmann mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 einigermaßen zufrieden. Er enthalte Maßnahmen, um den erheblichen Investitionsstau anzugehen und abzubauen. Allerdings würde das Geld nicht für alles reichen, „auch nicht, wenn man zeitliche Streckungen vornimmt“.

Dr. Frank Buchholz von der Unabhängigen Wählervereinigung forderte angesichts der Aufgaben, die in der Zukunft auf die Gemeinde zukommen, eine „Ausgabenpolitik mit Augenmaß“. Damit, dass im aktuellen Haushalt kräftig in das Schulzentrum investiert wird, zeigte sich Buchholz zufrieden. CDU-Gemeinderat Johannes Wittrock stellte in seiner Rede klar: „Neckartenzlingen muss keine Angst vor der Zukunft haben.“ Der Haushalt sei grundsolide, mit hohen Steuereinnahmen wie noch nie. „Noch nie“, so Wittrock weiter, „standen wir finanziell so gut da wie heute.“ Um einem Verlust an Attraktivität entgegenzuwirken, müsse man mehr in Kindergärten und Kitas investieren.

Für die Junge Liste forderte Dominic Heyden eine zügigere Umsetzung der Sanierung des Schulzentrums. „Erfreulich“, so Heyden, „aus unserer Sicht sind zudem die Mittel, die für Freizeitanlagen und Spielflächen für das laufende Haushaltsjahr eingestellt sind.“ Zudem möchte die Junge Liste die Erschließung der Gebiete „Weidach“ und „Gallenäcker“ weiter vorantreiben.

Auch die Alternative für Neckartenzlingen begrüßt es, dass der Spielplatz im Spitzacker neu gestaltet wird. Walburga Duongs Hauptanliegen ist jedoch die Gründung Neckartenzlinger Stadtwerke, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Sie verwies darauf, dass die Stadtwerke Neuffen eine knappe halbe Million Euro zum Haushalt beigetragen hätten.

Für SPD-Gemeinderat Jochen Baral gibt der Haushalt „eine klare Vorstellung von dem, was uns in den nächsten Jahren zu erwarten hat. Eine Planung, die uns sehr deutlich zu erkennen gibt, dass Neckartenzlingen viele Pflichtaufgaben ohne große Risiken dank der guten Konjunktur nach und nach abarbeiten kann. Baral kritisierte jedoch, dass für die Erneuerung der Sportstätten nichts im aktuellen Etat eingestellt ist. Er macht dafür mangelnden Mut seitens der Verwaltung verantwortlich.

Geändert hat der Gemeinderat am Zahlenwerk 2018 nichts mehr. Das Minus in Ergebnis- und Finanzhaushalt wird durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt liegt bei 17,31 Millionen Euro, der Finanzhaushalt bei 16,05 Millionen Euro. Für Baumaßnahmen sind im Haushalt insgesamt 1,4 Millionen Euro eingestellt, für den Brandschutz in der Realschule 400 000 Euro. Für die Sanierung der Grund-, Haupt- und Werkrealschule stehen 1,4 Millionen Euro bereit, insgesamt kostet das Projekt jedoch 3,3 Millionen Euro. Jeweils 300 000 Euro sind für die Sanierung des Weinbergwegs und der Robert-Bosch-Straße eingestellt. Auch die Neugestaltung des Marktplatzes soll angegangen werden.

Der Neckartenzlinger Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das Jahr 2018 letztlich gegen die zwei Stimmen der Sozialdemokraten (SPD) mehrheitlich verabschiedet.