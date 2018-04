Metzingen Weniger Lärm, mehr Radverkehr

Unsere Leser hatten am Mittwoch im Biergarten des Gasthauses „Rose“ in Metzingen das Wort. Fragen konnten sie gleich vor Ort an die Erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohde und an Jochen Krohmer, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Tourismus, bei der Stadtverwaltung richten. © Foto: Thomas Kiehl

Metzingen / Regine Lotterer

In entspannter Runde miteinander ins Gespräch kommen, Fragen stellen, die einem schon lange auf den Nägeln brennen oder einfach mal eine ungewöhnliche Idee aufs Tablett bringen: Dafür hat unsere Zeitung einen Leserstammtisch ins Leben gerufen. Erstmals hatten wir am Mittwochabend zum gepflegten Meinungsaustausch gebeten, gut 20 Metzinger folgten der Einladung in den Biergarten des Gasthauses „Rose“. In Metzingens Erster Bürgermeisterin Jacqueline Lohde und Jochen Krohmer, dem Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Tourismus, saßen auch zwei kompetente Ansprechpartner aus der Stadtverwaltung mit am Tisch, die einige Sachverhalte direkt vor Ort klären konnten. Andere Fragen nahmen sie mit zurück ins Rathaus, verbunden mit dem Versprechen, die Angelegenheit nicht aus den Augen zu verlieren. Dasselbe gilt selbstredend auch für unsere Zeitung, schließlich wollen wir unseren Lesern mit dem Stammtisch die Möglichkeit bieten, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.

Im Fokus stand am Mittwoch unter anderem der zunehmende Auto- und Lastwagenverkehr, der sich jeden Tag durch die Stadt quält. Besonders leiden die Anlieger der Wilhelmstraße unter Dreck und Lärm, „es ist unerträglich“, sagt eine Anwohnerin. Eine gewisse Linderung verspreche sich die Stadt vom neuen Parkleitsystem, an dem die Stadt gerade arbeitet, wie Jacqueline Lohde ausführte. Damit soll insbesondere der Outletverkehr gezielt um die Innenstadt herum zu den Parkplätzen an der Eichbergstraße beziehungsweise auf dem G&V-Areal geführt werden. „In diesem Bereich wird eine Menge passieren“, betonte Lohde, allerdings greife die Entlastung erst 2020, wenn das G&V-Gelände umgebaut sei. Auch eine Tempo-30-Zone in der Wilhelmstraße sei eine denkbare Variante, erklärt Lohde. Freilich handle es sich um eine Erschließungsstraße in die Stadt, weswegen dort immer mit einigem Verkehr zu rechnen sei. Für mehr Lebensqualität in der Stadt soll auch die Herabstufung von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen in Gemeindestraßen sorgen. Das Verfahren ist angelaufen, gestern standen schon entsprechende Anträge auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Lärmgeplagt sind ebenfalls die Anlieger der B 313 zwischen der alten Samtfabrik und dem Neugreuth. 18 000 Fahrzeuge rollen dort täglich vorbei, erklärte ein Anwohner, darunter befinden sich 800 Lastwagen. Diese nutzten die Strecke in der Regel als Abkürzung, hat der Metzinger festgestellt. Eine Lärmschutzwand lasse sich an seinem Wohngebiet allerdings nicht bauen. Der Flüsterasphalt bleibe gleichfalls wirkungslos, weil das Motorgeräusch eines Lastwagens bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern lauter als das Abrollgeräusch der Reifen sei. Besserung gebe es aus seiner Sicht nur, wenn es gelinge, die LKW auf eine andere Strecke zu leiten: „Überall gibt es Lärmschutzmaßnahmen“, beklagt der Mann, „nur bei uns nicht.“

Um den motorisierten Verkehr in Metzingen zu reduzieren, solle vermehrt dafür geworben werden, das Fahrrad zu nutzen, schlug eine Bürgerin vor. „Das ist besser, als immer noch mehr Parkplätze anzubieten.“ Außerdem schwebe ihr vor, die Reutlinger Straße in eine reine Fußgängerzone zu verwandeln.

Illegal entsorgter Müll

Tatsächlich möchte die Verwaltung die Aktion „Stadtradeln“ wieder aufleben lassen, wie Jacqueline Lohde ausführte. Überdies sei in den vergangenen Jahren für die Radler einiges erreicht worden, sagte Grünen-Stadträtin Elke Haubold-Schüle: „Jetzt müssen wir die Puzzlestücke noch miteinander verbinden.“

Wenn es ums Thema Radfahren geht, sagt Jochen Krohmer, seien aus seiner Sicht auch die Betriebe gefordert. Sie sollten seiner Meinung nach verstärkt dafür werben, mit dem Zweirad an den Arbeitsplatz zu fahren. „Metzingen ist doch keine Radfahrstadt“, entgegnete ihm ein Bürger. Er findet vielmehr, dass von den zunehmend in Mode kommenden E-Bikes Gefahren für die Fußgänger ausgehen: „Diese Fahrräder sind so schnell wie ein Moped.“ Er jedenfalls wünscht sich mehr Fußgängerzonen für seine Stadt.

Ärger gibt es in Metzingen indessen auch wegen illegal entsorgten Mülls. Insbesondere an den Altglascontainern entdeckt eine Bürgerin immer wieder Autofahrer aus anderen Landkreisen, die anhalten und einfach ihren Abfall abstellen. Eine Sauerei, findet die Bürgerin, der dringend Einhalt geboten werden müsse. Wer entsprechende Beobachtungen mache, könne sich jederzeit ans Ordnungsamt wenden, sagt Jacqueline Lohde: „Dann können wir reagieren.“

Was wünschen sich unsere Leser sonst noch für Metzingen? Lokale, in denen eine Familie sonntags ein gutbürgerliches Essen genießen kann, beispielsweise. Ebenso möchten die Bürger saubere, öffentliche Toiletten, insbesondere rund um den Bahnhof. Ein Herr kann sich außerdem vorstellen, die Landesgartenschau nach Metzingen zu holen. An diesem Punkt dürften jetzt sicher die Nachbarn in Bad Urach hellhörig werden. Ihnen würde der Metzinger die Schau durchaus gönnen. Falls die Kurstädter aber dieses Mal nicht zum Zuge kämen, sagt er, dann mögen sich die beiden Städte doch gemeinsam um die Ausrichtung bemühen.