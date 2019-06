Lange wurde sie vermisst, doch nun meldet sie sich zurück: Die Sonne feiert ein fulminantes Comeback, sehr zur Freude der Wengerter in der Sieben-Keltern-Stadt. Der Regen der vergangenen Wochen war ihnen zwar durchaus willkommen, wie Jörg Waldner, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen sagt. Die ihn begleitende Kälte gefiel ihnen dagegen weniger. Damit die Reben gut gedeihen, sollte die Temperatur Ende Mai eigentlich über 20 Grad Celsius liegen, erklärt Waldner. Trotzdem entwickeln sich die Weinstöcke bislang bestens, „der Traubenansatz ist hervorragend“. Die Chancen auf eine reiche Ernte und einen guten 2019er stehen also nicht schlecht.

Auf dem Weg zu qualitativ hochwertigen Produkten haben die Metzinger schon in den vergangenen Jahren einige Meilensteine gesetzt. Für ihren Lemberger, Jahrgang 2017, gab es vor einigen Wochen beispielsweise eine besondere Anerkennung. Den Rotwein reichte die Genossenschaft beim Wettbewerb „Vaihinger Löwe“ ein, die Jury bewertete in diesem Jahr insgesamt 356 Produkte aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Am Ende belegten die Kelternstädter in der Kategorie 1 „Elegant“ einen hervorragenden fünften Platz. „Wir sind damit unter den besten Lembergern der Welt vertreten“, betont Jörg Waldner.

Einen begehrte Auszeichnung heimsten die Metzinger zudem für ihren Roséwein 2018 ein, dem der Weinbauverband Württemberg eine Goldmedaille verlieh. Ein großer Erfolg, sagt Jörg Waldner, weil es einerseits viele Konkurrenten auf dem Markt gebe und die Prüfer andererseits äußerst kritisch ans Werk gingen. „Die Medaille zeigt, dass wir gut im Wettbewerb liegen.“

Im Sommer gekühlt

Im Sortiment der Metzinger Wengerter gefehlt hat bislang ein Trollinger. Lange war er angekündigt, seit vergangener Woche ist er nun tatsächlich im Verkauf. Von der Qualität seien alle, die schon gekostet haben, begeistert, schildert Waldner. Um den Kunden ein starkes Produkt präsentieren zu können, haben die Wengerter bewusst auf Klasse statt Masse gesetzt. Nur eine Traube blieb jeweils am Stock hängen. Entstanden ist ein leichter, fruchtiger und farbintensiver Wein, der gerade im Sommer auch leicht gekühlt die Kehle hinunterrinnen darf. „Unser Trollinger“, findet Jörg Waldner, „passt hervorragend zu Grillgerichten.“

Wer an einem lauen Sommerabend lieber einen Weißwein genießen will, für den halten die Metzinger Wengerter seit kurzem einen alkoholreduzierten Müller-Thurgau parat, mit dem sie zugleich in neue Zielgruppen vorstoßen wollen. Die Kundschaft, weiß Waldner, frage schon seit längerem nach leichteren Weinen, ein Trend, der vor allem bei den Jüngeren zu beobachten sei.

Ganz neu im Sortiment ist überdies ein roter Bio-Cuvée, der unter dem Logo „Albgemacht“ verkauft wird. „Er hat eine kräftige, dunkle, südländische Stilistik“, schwärmt Waldner. Am besten mundet dieser Wein zu einem herzhaften Abendessen. Grundlage des Weins sind die neu gezüchteten Rebsorten Prior und Baron, beide sind deutlich widerstandsfähiger gegen Pilze als herkömmliche Sorten. Sie müssen deshalb seltener gespritzt werden.

Etwa zehn Prozent der Rebflächen am Metzinger Weinberg und am Neuhäuser Hofbühl werden momentan biologisch bewirtschaftet. Wiewohl auch auf den restlichen Parzellen die Pflege der Artenvielfalt ein wichtiges Kriterium für die Arbeit der Wengerter ist. In Kooperation mit dem Förderkreis Metzinger Keltern haben die Weingärtner in den vergangenen Jahren vieles getan, um Flora und Fauna zu schützen. Steinriegel beispielsweise bieten Eidechsen nicht allein ein winterliches Dach über dem Kopf, sondern dienen ihnen überdies als Kinderstube.

Es grünt und blüht

Im Umfeld der Steinriegel lassen die Wengerter zudem Blumen blühen. Diese locken Insekten an, von denen sich die Eidechsen ernähren. Dass es zwischen den Reben grünt und blüht, wäre für die Altvorderen freilich undenkbar gewesen. Ein Wengert, so lautete einst das Credo, hatte sauber gehackt zu sein. Um Erosion zu vermeiden, begannen die Weingärtner aber schließlich doch, Grün zwischen ihren Reben zu dulden. Inzwischen verteilt die Genossenschaft spezielle Blühmischungen, um auch Insekten ausreichend Nahrung zu bieten. Nisthilfen für Vögel werden ebenfalls bereitgestellt.

Die Artenvielfalt zu erhalten, sagt Jörg Waldner, sei ein wichtiges Ziel der Wengerter in der Kelternstadt: „Wir haben uns auf diesen Weg gemacht, und er ist noch nicht zu Ende.“

