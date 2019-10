Dinka tollt gern im Wasser herum und legt hinsichtlich ihres „Rudels“ etwa bei Wandertouren einen ausgeprägten Beschützerinstinkt an den Tag. Wer ausbüxt, wird beharrlich zur Gruppe zurückgelotst – und sei es durch Zwicken. Für eine Vertreterin der ziemlich direkt vom Wolf abstammenden und von Wikingern einst domestizierten Islandhunde sei das ganz normal, erklärt ihr Besitzer Peter Kiedaisch stolz. Moritz Reicherter ist schätzungsweise fünf oder sechs Jahre alt und damit nur etwas jünger als Dinka vom Rensberg.

Kater bringt alle zum Lachen

Wann der zierliche Europäisch-Kurzhaar-Kater geboren wurde, ist nicht bekannt, denn er kam über die Katzenhilfe Ulm zu seiner heutigen Familie. Die hat er als selbsternannter „Hausmeister“ voll im Griff. Bei „Oma und Opa“ in Glems fühlt er sich seit diesem Sommer ausnehmend wohl. Da gibt es schöne Dächer und Bäume zum Erklimmen. Gern schmust er mit dem Katzenminzekissen, jagt Walnüsse über die Küchenfliesen und bringt damit alle Mitbewohner zum Lachen.

Katzendame mit Personal

Chila ist ebenfalls eine Tigerkatze und lebt seit fünfeinhalb Jahren in einer Mädchen-WG in Dettingen. Eine ihrer vornehmsten Pflichten: „Vom Wohnzimmerfenster aus die Spatzen in Nachbars Garten im Blick behalten und aus sicherer Entfernung über die dummen Vögel schimpfen“, teilt ihre Mitbewohnerin Regine Lotterer mit. Auch in der Disziplin „Faul auf der Heizung liegen“ habe sie „mittlerweile eine Menge Talent entwickelt“. Das elf Jahre alte Fräulein habe „ein feines Näschen und einen geschulten Gaumen“ – und „gestattet es dem menschlichen Personal freundlich, ihr ausgiebig den Rücken zu kraulen“.

Hovawart chillt

Streicheleinheiten genießt auch Anton von Gronhorst, Rufname Toni oder Tönchen, drei Jahre alt, 44 Kilo schwer und, wenn er auf den Hinterpfoten stehend Männchen macht, fast zwei Meter groß. Der Hovawart-Rüde lebt in Neuhausen in einer Doppelhaushälfte, „die er mit Leibeskräften bewacht“, berichtet sein „Frauchen“ Evelyn Rupprecht. „Wenn er nicht gerade auf dem Sofa chillt, hängt er am Fenster und meldet alles, was sich draußen bewegt.“

Katze unterm Sonnenschirm

Ähnlich liebevoll sprechen auch Peter Swoboda von der zugelaufenen Katze Coco, die sich bei Sonne oder auch im Regen unter einen Schirm zurückzieht, und Michael Koch vom Kaninchen Schlappi, das statt eines Käfigs ein ganzes Zimmer samt eigenem Ikea-Schrank bewohnt.

Cat-Videos zum Tierschutz-Tag

Zum Welt-Tierschutz-Tag am Freitag, 4. Oktober, kommt nicht nur ein „CatVideoFest“-Film in Kinos auch in der Region, zu diesem Datum gibt zudem der deutsche Tierschutzbund mit seinen rund 740 Mitgliedsvereinen das Leitmotto „Lieblingstier – Tierheimtier“ aus. Die Organisatoren möchten darauf hinweisen, „dass die Übernahme eines Tierheimtiers nicht nur bedeutet, einem Tier in Not zu helfen, sondern vor allem auch, einen einzigartigen Freund zu finden“. Jedes Tierheimtier bringe seine eigene Geschichte, aber auch seinen ganz eigenen Charakter mit. „Tiere sind Unikate, so wie wir selbst.“

Eigene Fotos und Videos gesucht

Dem stimmen die Kollegen allesamt zu. Mit Geschichten und Bildern von ihren tierischen Hausgenossen wollen sie die Leser der SÜDWEST PRESSE zum 4. Oktober animieren, eigene Fotos und Videos von ihren Haustieren mit anderen zu teilen.

