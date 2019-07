Eddi hat die Ruhe weg. Still und ungerührt steht der 18-jährige Friesen-Wallach vor einem Dettinger Pferdehof und betrachtet aufmerksam die in der Ferne abfallenden Hänge der Schwäbischen Alb. Seine Besitzerin, die Bad Uracherin Julia Weber, nestelt derweil an seinem Halfter herum, um ihn für das gemeinsame Foto schön zu machen. Nur ein kleiner Handgriff, und schon sitzt die schwarz-rot-goldene Plakette, die beide als frischgebackene Weltrekordhalter ausweist und ihnen einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde verschaffen wird.

Rekord aus 2008 übertroffen

An einem Freitagnachmittag Anfang Juli war es, als sich beide, anlässlich der Pferdemesse „Equitana“, auf dem Open-Air-Gelände des Mannheimer Maimarkts mit insgesamt 131 anderen Friesen versammelten und Teil der weltgrößten Quadrille wurden. Knapp 2000 Zuschauer wurden Zeugen, wie die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2008 übertroffen wurde. Damals in Neuss lag der Rekord bei 103 Haflinger Pferden, die das kunstvolle Formationsreiten fehlerfrei absolvierten.

Unter den Klängen und dem Takt der für diesen Moment komponierten Melodie, galt es nun auch in Mannheim für Ross und Reiter die zwei Gangarten Schritt und Trab sowie verschiedene Bahnfiguren in Dreierreihen und in bestmöglicher Harmonie zu absolvieren. Die Mindestzeit von sechs Minuten fest im Blick, begutachteten eine Dressurrichterin und die eigens aus der Türkei eingeflogene Schiedsrichterin des Guinessbuch der Rekorde das Geschehen auf dem Platz.

Richterin aus Türkei eingeflogen

Am Ende hat es geklappt und keiner der Friesen tanzte – buchstäblich – aus der Reihe. Für Julia Weber, die zusammen mit Sandra und Michael Kübler aus Zang (Landkreis Heidenheim/Brenz) Teil des Weltrekords wurden, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Eine übliche Quadrille besteht sonst aus sechs bis acht Tieren, eine große derweil aus etwa 20. 132 allerdings sei einfach nur „enorm“. Allerdings auch: „Ein einmaliges Erlebnis für die Reiter.“ Dabei hatten sie nur einmal die Gelegenheit, sich zuvor mit dem Geläuf und den anderen Mitstreitern vertraut zu machen. „Das ist sehr wenig für die Masse an Pferden“, wie Weber erklärt.

Sie alle folgten dem Aufruf der „Ostsee-Quadrille“, die Reiter aus dem ganzen Bundesgebiet für den Weltrekordversuch zusammentrommelte. Julia Weber indes wurde von deren Leiterin Bettina König direkt angeworben. Die Dettingerin mit Wohnsitz in Bad Urach ist in der Szene der Showreiter keine Unbekannte. Die gelernte Konditorin besucht seit rund fünf Jahren zusammen mit Sandra Kübler und ihren Pferden „Eddi“ und „Shampo“, als „Friesen Show Team Weiherhof“, mittelalterliche Ritterturniere, Messen oder Umzüge.

Während die 38-Jährige vorwiegend spektakuläre Feuerritte, samt Fackeln und Feuerflügel in Petto hat, ist Sandra Kübler für die elegante Noblesse zuständig. Mitunter auch im originalen Sissy-Kostüm. Ihre Wege führen sie dabei unter anderem auf die Messe „Animal“ nach Stuttgart, ins Münchner Reitolympiastadion, oder aber ins europäische Ausland, etwa nach Österreich oder Dänemark. Zumindest drei ihrer Pferde waren selbstredend auch kürzlich beim Uracher Schäferlauf mit dabei. Die Schwarz- und Kreisreiter nahmen beim großen Festumzug auf ihnen Platz. Ob dort, vor tausenden Zuschauern, beim Ritt durch Feuerwände oder eben als Teil der weltgrößten Quadrille: Das gegenseitige Vertrauen zwischen Reiter und Pferd ist eine Grundvoraussetzung in derlei Situationen. Aber auch eine Grundgelassenheit, wie sie „Eddi“ an den Tag legt, wenn er seine Blicke über die abfallenden Hänge der Schwäbischen Alb schweifen lässt. In der Ruhe liegt die Kraft – und manchmal eben auch ein Weltrekord.

Das könnte dich auch interessieren:

Outletcity Metzingen Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi sorgen für Italien-Flair Auftakt für „Summer in the city“: Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi gaben gestern ein kleines Konzert auf dem Hugo-Boss-Platz. Beide Sänger haben italienische Wurzeln.