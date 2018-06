Wirtschaft Welche Firmen machen mit?

Metzingen / swp

Der Azubi-Tag 2018 findet am Dienstag, 23. Oktober, von 12 bis 17 Uhr in der Gewerblichen Schule statt. Er bietet Firmen eine gute Möglichkeit, sich und ihre Ausbildungsstellen zu präsentieren. Zahlreiche Schüler aus Metzingen und der Umgebung besuchen die Messe und hoffen auf Firmenkontakte für Praktika und Ausbildungsplätze. Eine Anmeldung für die Firmen, die dabei sein möchten, ist ab sofort möglich. Nähere Informationen und das Anmeldeformular sind bei Dorothee Wörner von der Wirtschaftsförderung Metzingen unter d.woerner@metzingen.de erhältlich. Anmelden kann man sich auch direkt bei der Gewerblichen Schule unter poststelle@gewerbeschule-metzingen.schule.bwl.de. Die Anmeldefrist läuft bis Ende Juli, da die Fläche in der Gewerblichen Schule aber begrenzt sind, ist eine zeitnahe Anmeldung sinnvoll.