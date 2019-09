Die vier Radler hatten ihren Zwischenhalt an der Neuhäuser Festkelter gerade beendet und starteten schwungvoll mit ihren Rädern. „Das ist ein schönes Festle“, war von ihnen noch zu hören, ehe sie ihres Weges fuhren. Das „Festle“ wiederum war gar nicht so klein: Handelte es sich doch um den nunmehr sechsten Metzinger Weinkulturtag, den die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) zusammen mit vielen weiteren Akteuren auf die Beine gestellt hatte.

Feiern am Weinberg

Allseits zufriedenstellen konnten die Macher ihre Gäste allerdings nicht. Das Fest sei „schlecht organisiert“, befand ein Rentner-Ehepaar, das sich vor allem über den Umstand ärgerte, dass die Toiletten von der Mittleren Kelter einige Meter entfernt waren. Eine Kritik, mit der die Macher der Weinkulturtage sicherlich leben können – denn ansonsten bekamen die Helfer rund um die Keltern und den Neuhäuser Weinberg nur Gutes zu hören.

Viel Lob gab es etwa für die kulinarische Vielfalt, die vom Forellenfilet mit Linsensalat und Gulasch beim Kelternverein bis zur „Winzerroten“ beim Regionalmarkt hoch über dem Metzinger Ortsteil reichte. Und auch die entspannte Atmosphäre gefiel den Besuchern, da sich die verschiedenen Stationen, an denen sich die Besucher informieren, aber auch vieles probieren konnten, rund um die Mittlere und Äußere Kelter sowie den Weinberg verteilten.

Weingärtner legen sich ins Zeug

Neben der MMT waren viele andere Akteure mit im Boot. Allen voran die dem Wein verbundenen Akteure: Der Kelternverein Neuhausen, der Förderverein Metzinger Keltern und die Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen. Hinzu kamen der Förderverein Obstbaumuseum Glems, der Verschönerungsverein und die Klimaschutzagentur. Auch die Hagelflieger warben für ihren Einsatz, der bekanntlich auch die Weinstöcke vor Hagelschaden bewahren will. Der Auhof aus Neuhausen und Reusch Fruchtsäfte nutzten zudem die Gelegenheit, um für ihre regionalen Produkte zu werben. Kurzum:

Geschichten über Wein

Der Weinkulturtag lud zum Genießen und Informieren ein, das zumeist sommerliche Wetter und die Weinreben am Weinberg taten ihr übrigens, um zum Verweilen einzuladen und über Gott und die Welt nachzudenken. Und natürlich über den Wein. Wer über Letzteren nicht selbst nachdenken wollte, dem wurde in der Mittleren Kelter geholfen: Dort hatte Norbert Eilts vom Stuttgarter „Wortkino – Dein Theater“ seine kleine Bühne aufgebaut. Der Schauspieler präsentierte seinen Zuhörern jede Menge Gedanken und Gedichte zum Thema Wein, „nützliche Sprüche rund um den Alkohol, die man auch später brauchen kann“, wie Eilts seinen Gästen ankündigte. Allerdings: Um zu seinen Zuhörern zu kommen, musste der Stuttgarter in die Trickkiste greifen. Mit einem Jagdhorn machte Eilts auf sein Angebot aufmerksam, welches in der Mittleren Kelter sonst ein wenig unterzugehen drohte.

Von Wein, Weib und Gesang

Diejenigen, die dennoch den Weg zu seiner kleinen Bühne fanden, wurden bestens unterhalten. Eilts zitierte dabei bekannte Literaten und Philosophen, die sich ihre ganz eigenen Gedanken um den Wein und den Alkohol gemacht hatten. Und zu den großen Denkern, die Eilts jeweils mit passender Stimme zitierte, gehörte auch Martin Luther: „Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr ein Leben lang.“ Am Ende aber warnte Eilts die Besucher des Weinkulturtages auch: „Ein Schluck zu viel, der kann schon schaden.“

Davon waren die Gäste beim Weinkulturtag aber weit entfernt. Vielmehr kamen die Genießer auf ihre Kosten, mit den Erzeugnissen der Metzinger Wengerter und auch mit Neuem Wein. Wissenswertes rund um den Rebensaft vermittelte auch Günther Weiblen vom Förderverein Metzinger Keltern, der von der Mittleren Kelter aus zu drei Wanderungen aufbrach und seinen Gästen allerlei rund um die Metzinger Weingärtnergenossenschaft und den Wein erzählte.

So hätten die Ermstäler beispielsweise eine bemerkenswerte Mischung: Angebaut würden Rot- und Weißweinreben jeweils auf der Hälfe der Anbaufläche, während in Baden-Württemberg ansonsten der Rotwein vorherrsche – bundesweit dagegen der Weißwein. Angebaut würden inzwischen auch moderne, pilzresistente Sorten. „Das ermöglicht es, auf Pflanzenschutzmittel weitgehend zu verzichten“, betonte Weiblen. Angebaut würden indes auf den drei Weinbergen der Genossenschaft insgesamt 30 verschiedene Sorten.

