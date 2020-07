Zum 50. Mal. wollte der Neuhäuser Liederkranz seine Gäste Anfang November beim traditionellen Weinfest bewirten. Daraus wird nun nichts, wie Liederkranz-Vorstand Günter Hau erklärt. Der Verein sagt das Fest ab, die Küche in der Inneren Kelter bleibt damit in diesem Herbst definitiv kalt.

Großveranstaltungen sind noch verboten

Derzeit ist ohnehin noch nicht sicher, ob das Fest überhaupt hätte stattfinden können. Schließlich sind Großveranstaltungen bundesweit noch mindestens bis Ende Oktober verboten, um die Ausbreitung des Corona-Virus’ zu verhindern.

Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass der Liederkranz die Traditionsveranstaltung absagen muss. 1980 und 1984 konnte ebenfalls nicht gefeiert werden, weil die Weinlese sehr spät im Jahr über die Bühne ging beziehungsweise weil die Kelter umgebaut worden ist. Begonnen hat die Neuhäuser Weinfesttradition 1969. Damals wurde der so genannte Jungfernwein am Hofbühl gelesen, der erste Wein nach der Flurneuordnung am Neuhäuser Weinberg. Gefestet wurde seinerzeit noch in der so genannten Herbstkelter, die der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen gehört. Inzwischen bittet der Liederkranz zu Wein, Gesang, Blasmusik und gutem Essen in die Innere Kelter.

Sieben-Keltern-Fest ist abgesagt

Gleichfalls abgesagt ist das Sieben-Keltern-Fest in Metzingen, wie der Förderkreis Metzinger Keltern auf seiner Homepage vermeldet. Geplant war, die Festkelter vom 17. bis zum 25. Oktober für Gäste zu öffnen, ein Zeitraum, der noch in die Verbotszeit für Großveranstaltung fällt.

Weinbaumuseum ist offen

Immerhin, das Weinbaumuseum am Metzinger Kelternplatz, das vom Förderkreis betreut wird, ist wieder für Besucher geöffnet. Allerdings müssen Gäste im Museum einen Mund-Nasen-Schutz tragen und dürfen die Exponate nicht berühren, obwohl diese regelmäßig desinfiziert werden. Auch der Ausschank ist noch beschränkt. Das Weinbaumuseum am Kelternplatz ist sozusagen selbsterklärend, das heißt, die Besucher finden an den einzelnen Stationen genügend Informationen, um die Exponate verstehen zu können. Ein Mal im Monat – immer am ersten Sonntag – veranstaltet der Förderkreis Metzinger Keltern eine Führung im Weinbaumuseum, in der man vieles über den Wein und den Weinbau in Metzingen erfahren kann. Vorläufig ist das Weinbaumuseum am Kelternplatz samstags von 11 bis 14 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.