Musik Wein & Kultur: Schwäbische Pop-Lyrics

Metzingen / swp

Der Musiker Theo Kalich ist in Metzingen eher unbekannt, der Name Kölle nicht. Denn Erwin Kölle war viele Jahre im Rathaus tätig, er gehört zu den Gründern des Veranstaltungsrings Metzingen (VRM). Jetzt wird sein Sohn Peter („Pit dr’ Schwoab“) gemeinsam mit Theo-Live bei Wein & Kultur, der Veranstaltungsreihe des Förderkreises Metzinger Keltern, auftreten. Die Zuschauer erwartet dabei Pop-Lyric: Eine musikalische Darbietung mit Gitarre, Gesang, Blues-Harp und Percussion, dabei werden die Lieder sinngemäß übersetzt. Und zwar nicht nur ins Hochdeutsch, sondern auch mal auf Schwäbisch – wobei sich unter Umständen eine ganz andere Textrichtung entwickelt, denn in Mundart lässt sich vieles bekanntlich dezidierter artikulieren. An diesem Abend wird Peter Kölle auch an Konrad Kramer, dem Vorsitzenden des Veranstaltungsring, ein Geschenk überreichen. Diese Übergabe soll, so der Plan, in einer ganz besonderen Weise geschehen.

Die Veranstaltung „Theo-Live & Pit, dr’ Schwoab“ findet am Donnerstag, 17. Mai, im Weinbaumuseum am Kelternplatz statt. Beginn ist um 19 Uhr; Einlass ab 18.30 Uhr.