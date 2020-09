Der Glemser Weihnachtsmarkt „Rond oms Rathaus“ gilt Kennern als einer der schönsten in der Region. In diesem Jahr bleiben die Stände allerdings geschlossen.

Unter diesen Voraussetzungen macht das niemandem Spaß

„Wir können den Markt unmöglich so wie in den vergangenen Jahren durchführen“, betonte der Glemser Ortsvorsteher Andreas Seiz am Montag, den 28.09.2020, gegenüber den Ortschaftsräten, die den Sachverhalt genau so sehen: „Unter diesen Voraussetzungen macht das niemandem Spaß“, sagte etwa Bianca Reusch, „weder denen, die in den Hütten stehen, noch denen, die davor stehen.“

Christoph Schmauder: Besser ein Jahr aussetzen

Auch Christoph Schmauder betonte, es sei besser, ein Jahr auszusetzen und aufs nächste Jahr zu hoffen. „Vielleicht würden ohnehin nur wenig Besucher kommen.“