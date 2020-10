Die Gemeinde Dettingen und der Gewerbeverein haben gemeinsam beschlossen, dass der Dettinger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Der Gewerbeverein plant ein kleines „coronakonformes“ Event in der ersten Adventswoche am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Dezember. Hierbei ist angedacht, dass die Dettinger Einzelhändler an diesen beiden Abenden verlängerte Öffnungszeiten haben werden. Weitere Details werden dann rechtzeitig bekannt gegeben