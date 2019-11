Das Metzinger Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz (6. bis 8. Dezember) wird mit 50 Hütten und Ständen so groß wie noch nie.

Überwiegend weihnachtliche Deko-Artikel

Es ist das besinnlichere Pendant zum samstäglichen Metzinger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt (Reutlinger- und Stuttgarter Straße sowie Marktplatz) und unterliegt strengeren Richtlinien, wie es Nicolay Dietrich beschreibt, der bei der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) für Event- und Citymarketing zuständig ist: „Wir achten darauf, dass die Beschicker überwiegend weihnachtliche Deko-Artikel anbieten.“

Zudem soll sich das Weihnachtsdorf inhaltlich abheben von Märkten, auf denen sich vornehmlich Speise- und Getränkestände aneinanderreihen, wobei es durchaus etwas zu essen und zu trinken gibt. Was wäre ein Weihnachtsdorf ohne Glühwein, der wie in den vergangenen Jahren auch aus Porzellantassen mit Metzinger Motiven getrunken wird. Weil es die Tasse des Vorjahres ist, werden sich Sammler wohl zurückhalten. Wer schon eine zu Hause hat, darf sie gerne mitbringen, um aus ihr zu trinken. Das, so Waltraud Schweizer von der MMT, schont die Kapazitäten der Geschirrspülanlage, zudem werden, gerade samstagabends, die Tassen oft knapp, obgleich fast 4000 Stück davon im Einsatz sind.

Öffentliches Weihnachtssingen

Das Rahmenprogramm wird zumindest auf dem Weihnachtsdorf musikalisch anspruchsvoll: Zusammen mit der Stadt Metzingen und Chordirektor Thomas Preiß bietet die Südwest Presse erstmals ein offenes Weihnachtssingen an (siehe auch „Dienstagsinterview“). OB Dr. Ulrich Fiedler, der das Weihnachtsdorf am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr eröffnet, wird zusammen mit Thomas Preiß alle Anwesenden einladen, die schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder zu singen. Unterstützt wird der große Spontanchor vom Eninger Blechbläserensemble und einem Schulchor des Friedrich-List-Gymnasiums Reutlingen. „Offenes Weihnachtssingen“ nennt sich das Konzept, bei dem alle mitmachen und zusammen etwa eine halbe Stunde lang für eine besinnliche Stimmung sorgen dürfen. Am Samstag sorgen die Stadtkapelle, die Musikschule, die Hofbühlmusikanten sowie die Posaunenchöre Metzingen und Neuhausen von 11 bis 17 Uhr in der Marktkelter für Unterhaltung. Sie treten auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt an verschiedenen Orten auf. Ab 17 Uhr gibt es in der Marktkelter „Christmas- und Lovesongs“.

Krippen und mehr

In der Festkelter demonstriert Glasbläser Wolfgang Greiner handwerkliche Glaskunst, eine Modelleisenbahn ist ausgestellt, und es können Kerzen gezogen werden. Im Wengerterhäusle gibt es das traditionelle Linsenessen, im Weinbaumuseum können die Krippen und Holzarbeiten von Otto Eisinger bestaunt werden, im Klosterhof gibt es ein Kinderprogramm (Noah und die coole Arche), eine Stickereiausstellung und Spezialitäten der Landsmannschaft der Siebenbürgen.

After-Weihnachtsmarktparty

Weitere Krippen von Hans Alle gibt es in der Vinothek zu sehen, ebenso Malereien von Beatrice Lustin. Im Familienzentrum gibt es samstags von 11 bis 19 Uhr eine Bastelaktion des Jugendgemeinderats, und am Adlergarten steht samstagabends das Zelt zur „After-Weihnachtsmarktparty“ bereit. Die Skizunft Metzingen bewirtet an der längsten Theke der Stadt.