Lange ist es nicht mehr hin zum diesjährigen Weihnachtsfest. Schon am kommenden Sonntag begehen Christen in aller Welt den ersten Advent. Was aber das große Fest betrifft, sind derzeit noch viele Fragen offen.Unter anderem, um sie zu klären, kommt am morgigen Mittwoch die Bund-Länder-Konferenz z...