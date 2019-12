„Weihnachten ist für uns vor allem ein christliches Fest, das wir gerne feiern“, sagt Sylvia Behrndt aus Bad Urach. Seit sie Rentnerin ist, teilt sie ihr Leben mit vier Augenstern-Spitzen: dem weißen Mittelspitz Eskimo (14,5 Jahre) und den Zwergspitzen Orelie (9), Zwergel (4) und Tonija (1 Jahr), mit denen sie jeden Tag zwei Stunden spazierengeht – bis hinauf zum Hohenurach.

Saiten für die Hunde

Geschenke seien nicht so wichtig, findet sie. Gutes Essen schon, und so bekommen ihre Hunde zum Fest je ein Saitenwürstchen.

Zum Thema Weihnachten mit Haustieren fällt der Uracher Hundehalterin noch was ein: „Jedes Jahr bekomme ich hochwertige Pralinen geschenkt, über die ich mich riesig freue. Und jedes Jahr schaffen es meine Spitze, mir diese Pralinen zu klauen.“ Vergangene Woche kam das Geschenk, noch liegt es eingepackt auf dem Schrank. „Mal sehen, wie lange.“

Eine Wippe für die Kaninchen

Auch Familie Hartter aus Neuhausen lässt ihre vier Kaninchen am Fest teilhaben. „Mit einem Adventskalender, aus dem jeden Tag verschiedene Leckerlis rauskommen, versüßen wir ihnen die Zeit bis Weihnachten“, sagt Jana Hartter. Die braune Lilly lässt sich eine Nikolausmütze aufsetzen, der schwarz-weiße Freddy, „der begeistert über selbstgebaute Kaninhop-Hindernisse springt“, posiert relaxt vor Weihnachtsdeko. Als Geschenk gibt es eine selbstgebaute Holz-Wippe.

Bei den Päckchen unterm Baum

Michael Breuers dreijährige Mischlingshündin Elli feiert – „natürlich!“ – auch Weihnachten mit der Familie: Sie packt ihr in Packpapier eingewickeltes Saitenwürstchen selbst aus und setzt sich zur Bescherung an Heiligabend „immer wie ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum“, erzählt der 68-jährige Metzinger.

Für die einjährige Lina – halb Australian Shepherd, halb Königspudel – aus Metzingen, bäckt Reinhard Wolfers Frau zum Fest Hundekekse und Lieblingsleckerlis.

Erstmals mit künstlicher Tanne

Nachdem Emil aus Dettingen vergangenes Jahr „gefühlt 1000 Mal“ am Baum vorbeigeschlittert ist und sie „mehrmals täglich Tannennadeln aufnehmen“ musste, feiern Nadine Schmid und Familie diesmal mit einer künstlichen Tanne. „Das ist mir bei aller Liebe dieses Jahr zu stressig, deshalb nun die ,entspanntere’, wenn auch weniger schöne Variante . . .“

Als Geschenk bekommt der bald zweijährige Labrador Retriever einen „tollen Knochen mit Hundeleckerlis“.

Reuige Blicke von der „Rasselbande“

Petra Schenks Weihnachtsdeko in Sirchingen leidet etwas unter ihren drei Pflegehunden: „Da wird schon mal eine Glaskugel vom Baum abgeräumt.“ Dafür ernte sie „reuige, treuherzige Hundeblicke“.

Den Glemser Kater Moritz interessiert Weihnachtsdeko bis hin zum Baum kaum. Für den vor seinen Augen platzierten Nikolaus hat er nur ein müdes Augenzwinkern übrig. Anders sieht es mit den Walnüssen vom Plätzchenbacken mit Oma aus: Die jagt er ausdauernd durchs ganze Haus.

Mit Nüssen spielt auch Jeannie gern. Doch ihr „großer Bruder“, der sechsjährige Herdenschutzhund Nanuq, mit dem die kleine schwarz-weiße Katze gern rund um Dettingen spazieren geht, würde die am liebsten verschlingen. Die Weihnachtsdeko interessiert den cremefarbenen Maremmano „nur, wenn sie fressbar ist“, erzählt Gaby Weber. Jeannie lässt die Weihnachtskugeln am Baum inzwischen in Ruhe – wenn man sie tadelt. „Auch Katzen kann man erziehen“, meint die Dettingerin augenzwinkernd.

„Hauptsache, es schmeckt!“

Zum Fest bekommen beide „ein extra Leckerli“ – „ihnen ist egal, aus welchem Grund, Hauptsache es schmeckt und uns macht es Spaß, wenn sie ihr ,Päckchen’ auspacken!“

Die Sache mit den Mandarinen

„Weihnachten ist zwar genau unser Ding, aber außer Adventskranz und Kalender ist bei uns nicht viel geboten“, sagt Katerfreund Hendric Keiter aus Metzingen. „Nur die Mandarinen in der Weihnachtszeit sind ein besonderes Kapitel. Was für den Vampir das Weihwasser, ist für Samson der Geruch an den Händen, wenn man eine Mandarine angefasst hat. „Einen entsetzteren Blick hab ich noch bei keiner Katze gesehen.“

Mara und Trixi mögen Besuch zu Weihnachten nicht sonderlich: „Zu laut und zu trubelig“ sei das, glaubt Renate Reiber aus Dettingen. Dekorieren hingegen sei spannend: Dann „stecken sie ihre Näschen überall rein, springen in die leeren Kartons, spielen auch mal mit einer runtergefallenen Kugel“. Mara, die sich gern überall reinkuschelt, bekommt zum Fest „ein neues weiches Bettchen“ und „ein kleines Leckerli, das aussieht wie ein Lolli, mit einer Vitaminpaste“.

Leichte Proteine, feuchte Luft

Die Perserkatzen Bella und Kimba „wissen ganz genau, dass dies eine besondere Zeit ist“, sagt ihre Halterin. Zu Weihnachten bekommen sie eine neue Decke oder einen Kratzbaum – und es gibt leckeren Lachs. „Bella, unsere Königin, macht bei jedem Päckchen eine Eingangskontrolle“, erzählt Ingeborg Barkholtz. „Kimba, unser Prinz, mag die Verpackungsbändel so arg, dass er sie frisst. Die muss ich immer gleich verschwinden lassen.“

Vorsicht vor „giftiger Deko“

Den Duft des Baums lieben sie, verstecken sich gern darunter, und mögen Besuch. „Weil es da viel zu schnuppern gibt.“ Zudem fallen da immer Leckerlis ab. Auf „giftige Deko“ wie Kunstblumen oder bestimmte Pflanzen verzichte sie. „Ich erlebe immer wieder, dass sich Tiere vergiften durch Rosinen oder Weihnachtsgebäck“, sagt die Metzinger Tierheilpraktikerin. Zum Fest empfiehlt sie „leichte Proteine“, Geflügel etwa, da die Tiere ohnehin mehr Leckereien bekämen als sonst.

Grundsätzlich sei bei der trockenen Heizungsluft mehrmals am Tag Lüften angesagt. „Wir stellen dazu den Luftbefeuchter mit Emser Salz auf.“

Kaninchen James mag die Krippe als Klettermöglichkeit. „Sein bester Freund in dieser Zeit“ sei jedoch der Weihnachtsbaum, berichtet die Uracherin Nicole Hiessl, die in Wangen lebt. „Daran knabbert er ohne Unterlass.“ Deshalb kommt ihr nur ein unbehandelter Baum ins Haus.