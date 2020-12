Kurz vor dem Fest noch nicht alle Geschenke beisammen? Keine Idee und noch nichts auf dem Gutschein stehen, der nach dem Lockdown im Handel eingelöst werden soll? In unserer letzten Geschenke-Folge haben wir zwei Tipps parat, die auch nach Weihnachten fesseln – und im Advent 2021 Spaß machen.

Die erste Empfehlung liefert den perfekten Weihnachts-Soundtrack für alle, die Opernstars gerne im Crossover-Fach sehen: Deutschlands Top-Tenor Jonas Kaufmann, einst Stammgast bei den Bad Uracher Herbstlichen Musiktagen, hat auf seinem neuen Doppelalbum „It‘s Christmas“ (Sony) 42 Weihnachtslieder eingespielt. In zwei Stunden singt der Mann mit der Strahlkraft in der Stimme deutsche Lieder wie „Stille Nacht“, lateinische Klassiker wie „Adeste, Fideles“ und Swing-Hits wie „Let it snow“. Letzteres wirklich mit Lust am leichten Repertoire.

Von leichter Muße keine Spur, dafür fesselnde Literatur über menschliche Abgründe: Mit dem 675 Seiten starken Roman „Kopfkoma“ (Sinnbild-Verlag, Gaggenau) legt Autor Joachim Kiefer-Neuberth sein Erstlingswerk vor. Der vom Buchhandel als Newcomer angekündigte Schriftsteller erzählt die Geschichte eines Amokläufers, der durch Erziehung und Gesellschaft in eine Spirale aus Versagen und Selbsthass gerät. Geprägt von Gewalt und Drogenrausch wird der Protagonist zum Täter.