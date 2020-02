„Weiberfasnet“ in Grafenberg ist erfahrungsgemäß immer eine fröhliche Veranstaltung mit sehr positiver Atmosphäre, bei der selbstverständlich auch Männer zugelassen und gern gesehen sind. So war es auch am Donnerstag wieder in der Rienzbühlhalle der Fall, wo Albverein und Tennisclub zum fünften Mal die Fasnetsparty organisierten.

Viele Narren aus der Umgebung wissen das zu schätzen und lassen sich immer wieder kreative Kostümierungen einfallen, um zur Musik der „Boiz Bänd“ närrisch gut zu feiern. Egal ob großer Bär, „Sträflinge“ oder Clowns in der Küche – alle wirkten echt, weil sie Spaß am Fasnetstreiben hatten. Mehr Bilder gibt es online unter www.swp.de/metzingen.