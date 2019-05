Eine sichere Befahrbarkeit ist in der Hanner Steige (K 6708) nicht mehr gewährleistet, weshalb die Straße voll gesperrt ist. Die Kreisstraße wurde vom auf die Straße gerutschten Material am Donnerstag, 23. Mai, bereits befreit, erneute Rutschungen sind jedoch nicht auszuschließen, teilt die Pressestelle des Landkreises Reutlingen mit.

Hanner Steige voll gesperrt

Der Hang in der Sirchinger Steige (L 249) ist vor dem Abzweig zur Hanner Steige, im Anschluss an die bestehende Bohrpfahlwand, unterhalb der Straße abgerutscht. Um eine zu hohe Belastung des Fahrbahnrands zu vermeiden, ist die Straße an dieser Stelle halbseitig gesperrt.

Überprüfung läuft

Wann die beiden Steigen wieder voll für den Verkehr freigegeben werden können, wird derzeit geprüft. Die Anfahrt zum „Haus auf der Alb“ (Landeszentrale für politische Bildung) ist während der Sperrung von Bad Urach aus durchgehend möglich.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.