Die kleinen Gebäude in der Landschaft sind unscheinbar. Doch sie sorgen dafür, dass rund um die Uhr Wasser aus den Dettinger Hähnen fließt. Die Wasserversorgung im Ort ist ein gut funktionierendes System. Im Ermstal wird so viel Wasser gefördert, dass es auch an Kohlberg geliefert werden kann....