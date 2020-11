Hunderte Sonntagsausflügler pilgern trotz Corona zum Wasserfall Bad Urach: Am Sonntagmittag herrschte reges Treiben am Wasserfall-Parkplatz und dem Zulauf zum Wasserfall in der Kurstadt. Hunderte Sonntagsausflügler aus Nah und fern suchten einen Parkplatz. Sie wollten den wahrscheinlich letzten Sonntagnachmittag im Corona geprägten Jahr 2020 ausnutzen und einen Ausflug zum Bad Uracher Wasserfall machen.

Volle Parkplätze

Die Parkmöglichkeiten wurden voll ausgeschöpft, an der Bahn Haltestelle „Wasserfall“ parkten die Ausflügler in Viererreihen in die angrenzende Wiese. Wie eine Kolonne von Ameisen pilgerten die angereisten in Richtung Wasserfall, eine Mund-/ Nasen Bedeckung hatte kaum jemand auf, den nötigen Mindestabstand konnten nur wenige einhalten.

Beim letzten Lockdown im Frühjahr hatte die Stadt Bad Urach die Zufahrt und Parkmöglichkeit im Maisental stark eingeschränkt. Die Polizei war im Frühjahr mit Pferden rund um den Wasserfall im Einsatz. Von all dem, war am Sonntag nichts zu sehen, nur Sonntagsausflügler.