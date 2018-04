Metzingen Was zu den Bädern noch zu sagen wäre

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Konsensuskonferenz hat das Thema „Zukunft der Bäder“ abgearbeitet. Am Donnerstag werden die Ergebnisse dieser zwei Sitzungen dem Gemeinderat vorgestellt. Die Konsensuskonferenz besteht aus 20 Teilnehmern, die mit Unterstützung von Fachleuten eine Empfehlung erarbeitet haben. Die Gruppe wurde nicht willkürlich zusammengestellt, sondern stammt aus einem Pool von 2000 Personen aus dem Einwohnerregister der Stadt, die nach dem Zufallsprinzip eingeladen wurden, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Die verbliebenen 20 sind das Resultat einer weiteren Zufallsauslese.

Walter Veit, ehemaliger Baubürgermeister von Metzingen, hat sich in die öffentliche Diskussion mit einem zeichnerischen Vorschlag eingebracht. Ende Januar hat unsere Zeitung im Rahmen eines Leserbriefs von Walter Veit dessen Rahmenkonzept für den Bongertwasen mit Erläuterungen veröffentlicht. Der Planungsvorschlag beinhaltet für das Kombibad einen Standort zwischen Ferientagheim und Tennisanlagen. Dieser heute unbebaute Platz wäre wie das heutige Freibad über die Auchtertstraße gut erreichbar.

Wenn man sich den Entwurf ansieht, ist tatsächlich nur eine blaue Fläche zu sehen, wo seiner Meinung nach ein Bad gebaut werden könnte. Es sind andere Faktoren, deretwegen der Plan möglicherweise in den Fokus des Interesses rückt: Veit hat damit nämlich eine Antwort gefunden auf all die kritischen Stimmen, die den Bongertwasen als Standort für ein Kombibad in Frage stellen, weil er zu schlecht für Radfahrer und Fußgänger zu erreichen sei. „Das muss überhaupt nicht sein“, sagt Veit. Er hat den Eingang des Bades einfach auf die andere Seite gelegt, weg vom Festplatz Bongertwasen und dem Stadion an der Eichbergstraße hin zur Auchtertstraße zwischen Ferientagheim und Tennisanlagen.

Um dort hin zu gelangen, könnten Badegäste beispielsweise auf Höhe der OMV-Tankstelle abbiegen und vorbei am Verkehrsübungsplatz das Gelände des Kombibads erreichen. Also von von Osten her, dann wird es auch für Nicht-Autofahrer kürzer.

Veits weitere Idee: Sämtliche Freizeitanlagen, also die westlichen wie Schützenhaus, Reitschule, Minigolf, Forsthof könnten mit den östlichen wie Ferientagheim, Tennisanlage, Verkehrsübungsplatz und Kombibad mit einem inneren Fußwegenetz verbunden werden. Der Fußweg müsste dann allerdings durch das Stadion führen. „Warum nicht“, sagt er, „nachts könnte man den Durchgang ja abschließen.“

Sicher wird es auch sinnvoll sein, bei der Entwicklung der Gesamtanlage eine interne Fahrverbindung in peripherer Lage zwischen den Parkplätzen am Stadion und denen an der Auchtertstraße für das Kombibad anzulegen. Dass der Bongertwasen eine große, grüne Wiese ist mit einigen Anlagen am Rand, hat historische Gründe. Lange Zeit wurde die Fläche freigehalten wegen des Neubaus der B 28 und dem damals noch nicht absehbaren Verlauf der Route. Und so wurde eins zum anderen gebaut, ohne dass damit ein Gesamtkonzept entstand. Das, so Veit, könnte man jetzt im Zusammenhang mit der Bäderplanung schaffen.

Die Stadtverwaltung kennt inzwischen Veits Pläne. Während der zweiten Konsensuskonferenz erhielt Veit die Gelegenheit, seine Ideen vorzutragen.

Jetzt also biegt die Diskussion um die Zukunft der Bäder auf die Zielgerade.

Am Donnerstag wird der Gemeinderat über die Konsensus-Empfehlung informiert, am Samstag darauf laden die Freien Wähler ein zu einem Vororttermin, mit Walter Veit und dessen Plänen. Es ist anzunehmen, dass andere Gruppierungen die Tage bis zur endgültigen Entscheidung des Gemeinderats am 17. Mai ebenfalls nutzen werden. Für die Öffentlichkeit bot die Bürgerbeteiligung bislang eine gute Gelegenheit, sich zu der Bädersituation zu äußern.