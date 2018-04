Dettingen Was man um 1900 „drunter und drüber“ getragen hat

Dettingen / swp

Drunter und drüber – was man (und Frau und Kind) einstens trug“ ist die neue Ausstellung im Dettinger Heimatmuseum überschrieben. Wie ist es zur Idee und dem Wissen für die Modenschau vergangener Zeiten gekommen? Die Macher des Heimatmuseums haben wieder einmal viel geforscht und sind dabei auf allerhand Wissenswertes gestoßen.

Das statistische Landesamt verschickte 1901 einen Fragebogen und wollte wissen, wie das Volk lebte, welche Bräuche es pflegte und vieles mehr, auch, welche Kleidung es trug. Der Dettinger Unterlehrer Mutschler beantwortete die Fragen „betreffend der Sammlung volkstümlicher Überlieferungen in Württemberg“ und hielt zum Punkt Kleidung fest: „Eine besondere Tracht gibt es hier nicht. Fabrikarbeiter und deren Knaben, zum Teil auch Bauern, tragen meist blaue Arbeiteranzüge oder Manchesterhosen, am Sonntag ziemlich dunkle Tuchanzüge. Frauen tragen in der Kirche meist weiße oder schwarze, gehäkelte Kopfbedeckungen. Ledige, Verheiratete und Verwitwete sind an der Kleidung nicht zu unterscheiden. Die Farbe der Trauer ist schwarz, Halbtrauer grau. Die Schmucksachen sind meist modern, selten sieht man noch alte Granatmuster, Halsketten und dergleichen“.

Immer wieder wurde festgehalten, wie die Bräuche und Sitten – je nach Gegend – waren und auch, wie sie sich veränderten. 1884 heißt es in der „Beschreibung von Land, Volk und Staat“ für unsere Gegend: „Die Lebensweise des Volks ist im allgemeinen einfach; Nahrung, Kleidung und Wohnung richten sich teils nach den natürlichen und Vermögensverhältnissen. Die Kleidung betreffend ist die Tracht entweder gänzlich verschwunden oder ein charakterloses Mittelding zwischen Volkstracht und städtischer Mode geworden. Im allgemeinen ist die Volkstracht solid und anständig, und man trifft in Württemberg nirgends den „armen Anzug mit leichter Blouse“ et cetera wie am Mittelrhein. Einen allgemein durchgeführten Unterschied findet man in der weiblichen Tracht der beiden Konfessionen, indem die katholischen Weiber sich durchweg bunter kleiden als die evangelischen.“

Weiter heißt es: „Am Fuß der Alb erscheint bei den Männern der weit verbreitete dreispitze Filzhut und bei den Weibern das anständig kleidende deutsche Häubchen verbunden mit einer dunklen einfachen Kleidung. Die Kopfbedeckung der ledigen Burschen besteht in neuerer Zeit aus der immer allgemeiner werdenden Stülpkappe. Die Werktagskleider (der Frauen) sind teils von geringerem Stoff, teils sind sie abgetragene Sonntagskleider. Anstatt der Haube wird am Werktag ein braun- oder rotbaumwollenes Kopftuch getragen.“

Ende der Kleiderordnung

Um 1900 war die Zeit verbindlicher Kleiderordnungen, die seit dem Mittelalter von Regierungen erlassen wurden, zu Ende. Einst wiesen sie der Bevölkerung – nach Ständen aufgeteilt – einen je eigenen Kleidungsrahmen zu. Danach stellte sich vorrangig für die „moderne Frau“ die Frage „was trage ich?“ oder auch „was nicht“. Die kritische Irma von Troll-Borostyàni schrieb in ihrem Buch „Das Weib und seine Kleidung“: „Mit Wollust – weil die Mode es erheischt – schnüren sich Frauen in Panzermieder, dass die Rippen sich nach einwärts biegen, Lunge, Herz, Leber und Magen durch den Druck in ihren Funktionen gestört werden; türmen ihr eigenes und fremdes Haar in einem festungsartigen Aufbau auf ihr Haupt. Ihre Füße zwängen sie in enge, spitze Schnabelschuhe, welche die Zehen übereinander pressen. Sie umhüllen den Unterleib und die Beine mit vielfach übereinander geschichteten Röcken, die das Gehen beschweren, den Leib belasten, Staub aufwirbeln und den Straßenkot fegen.“

Leinen oder Baumwolle?

Und was trägt man darunter? Die Diskussion, welches Material und welcher Zuschnitt für die Leibwäsche am gesündesten sei, wurde um 1900 mit Vehemenz geführt – medizinisch und weltanschaulich. Der Stuttgarter Arzt und Zoologe Gustav Jäger verkündete sein „Wollregime“. Der Heilpraktiker und Pfarrer Sebastian Kneipp entschied sich für grobes Leinengewebe. Auch eine luftdurchlässige, sogenannte Abhärtungswäsche aus Baumwolle gab es. Jacques Schiesser entwickelte diese nach Maßgabe des Münchner Hygienikers Max von Pettenkofer.

Dies und vieles mehr wird in der Ausstellung im Heimatmuseum ab dem 15. April zu sehen sein: Wäsche für Damen und Herren, für drüber und drunter, aber auch wie man sich kleidete, um dem Sportvergnügen nachzugehen.