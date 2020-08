Der kleine Detlef Schollmeier wurde vor fast 62 Jahren in Bottrop geboren, aufgewachsen ist er in Gladbeck. „Eigentlich wollte ich ja Bergbau studieren“, sagt er. Detlef Schollmeier und Kohle anstatt Obst? Na ja, sein Vater sei schließlich Betriebsschlosser unter Tage, also im Kohlebergbau, gew...