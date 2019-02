Neckartenzlingen Wann, wenn nicht jetzt?

Peter Swoboda

Die Gemeinde Neckartenzlingen investiert in diesem Jahr so viel wie lange nicht. Im Haushaltsplan 2019, den die Verwaltung am Dienstag in den Gemeinderat eingebracht hat, sind insgesamt 4,31 Millionen Euro dafür vorgesehen. Einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung gibt es laut Bürgermeisterin Melanie Braun „viele wichtige Projekte“, die die Gemeinde angehen möchte,

So sind 6,5 Millionen Euro bis zum Finanzjahr 2022 für eine neue Sporthalle eingestellt. Aller Voraussicht nach wird diese Summe aber nicht ausreichen. Gleichwohl steht der Neubau einer Sporthalle auf der Prioritätenliste ganz oben. „Dieses Jahr“, so Melanie Braun, „möchte der Gemeinderat mit einem Architektenwettbewerb beginnen, um sich verschiedene Lösungen aufzeigen zu lassen.“

Zuversicht verschafft hier „die solide Planung der Gewerbesteuereinnahmen“ von 3,5 Millionen Euro, die laut Braun nach bisheriger wirtschaftlicher Lage durchaus wieder höher ausfallen kann. Und somit zu Mehreinnahmen führen würde.

Der Ergebnishaushalt schneidet zwar mit einem Minus von 1,7 Millionen Euro ab, doch der Betrag wird mit Mitteln aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen. Nicht vergessen dürfe man, dass die Personalkosten stetig steigen. Allerdings würden auch die Aufgaben, die auf die Kommune zukommen, immer mehr, deshalb sei sie der Meinung, dass „in das Personal investiert werden muss“. Denn nur mit ausreichendem und zufriedenem Personal „können wir die Aufgaben der Zukunft meistern“.

In den nächsten Jahren wird die Gemeinde in die Sanierung der Grund- und Werkrealschule drei Millionen Euro investieren. Allerdings gibt es vom Land Baden-Württemberg eine Fördersumme in Höhe von 1,04 Millionen Euro. Außerdem wird im gesamten Schulzentrum die Heizungsanlage erneuert. Und für den Brandschutz in der Realschule sind in diesem Jahr 400 000 Euro veranschlagt. Im Straßenbau gibt die Eigenkontrollverordnung den Rahmen für die Investitionen vor.

Auch in die Kläranlage muss dringend investiert werden. Beispielsweise muss ein neues Energiegebäude gebaut werden, und es muss die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das Ganze muss hochwassersicher sein. Im Jahr 2020 soll die Freiwillige Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommen, der Fördermittelantrag ist laut Bürgermeisterin bereits gestellt.

Auch für den Hochwasserschutz sind weiterhin größere Beträge eingestellt. Hier gibt es vom Land Baden-Württemberg eine 70-Prozent-Förderung. Eine Förderung seitens des Landes gibt es auch für die Ortskernsanierung, dennoch bleibt ein Eigenanteil von 1,79 Millionen Euro. Dies verteilt sich allerdings auf acht bis zehn Jahre. Investiert wird auch in das Ratsinformationssystem. Ziel ist es, eine papierlose Gremienarbeit zu ermöglichen. „Auch“, so Bürgermeisterin Melanie Braun, „eine neue Ausstattung der Technik im Sitzungssaal und einer Mikrofonanlage ist im Haushalt berücksichtigt.“

Zum Schluss erwähnte die Verwaltungschefin noch, dass für den gesamten Planungszeitraum bis 2022 Fördergelder in Höhe von 4,6 Millionen Euro beantragt wurden.

Zum Ende des Jahres beträgt der Schuldenstand laut Kämmerer Michael Castro knapp 1,75 Millionen Euro.