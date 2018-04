Dettingen Wandern, feiern, renovieren

Dettingen / Anja Weiß

Von der Sonnwendfeier über Wanderungen bis zum normalen Wochenende im Waldheim: Die Dettinger Naturfreunde konnten in ihrer Mitgliederversammlung wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken und auch für das kommende steht einiges an.

So wird momentan am Naturfreundehaus wieder eifrig gearbeitet, derzeit werden die drei Schlafräume saniert. Das ist auch deshalb notwendig, weil die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr rückläufig waren, wie Axel Benz berichtete, auch für dieses Jahr liegen weniger Anfragen vor. Einer der Gründe könnte sein, dass der Zustand der Matratzenlager nicht mehr zeitgemäß sei, so Benz. Das soll nun behoben werden. Seit Mitte März wird renoviert. Es werden neue Holzdecken, Bodenbeläge und Heizkörper installiert, zusätzlich soll die Elektrik erneuert und die Wände gestrichen werden. Die Stockbetten werden ausgebaut, in der Höhe gekürzt, abgeschliffen und geölt. Die Arbeiten werden durch Eigenleistungen erbracht, das ist dringend notwendig, um die Kosten im Rahmen zu halten.

Das Jahresprogramm steht

Aber nicht nur im Inneren des Naturfreundehauses waren die Mitglieder in den vergangenen Wochen eifrig am Arbeiten, sondern auch draußen auf dem Spielplatz und der Terrasse. Hier wurde alles vorbereitet, um in die Freiluftsaison zu starten. Am Wochenende herrschte bereits reges Treiben, Wanderer und viele Familien mit Kindern haben die ersten Frühlingstage genutzt, um einen Ausflug hierher zu unternehmen.

Auch das Programm für restliche Jahr steht: Neben den üblichen Öffnungszeiten des Waldheims werden auch immer wieder besondere Aktivitäten angeboten. Für 2018 sind wieder einige Wanderungen geplant: Am 1. Mai geht es gemeinsam zum Falkenberghaus nach Metzingen zur Kundegebung, am 6. Mai ist die Bezirkswanderung. Am 10. Juni wandern die Naturfreunde in der Gegend um Bad Liebenzell, am 23. September geht es zum Seltbachhaus nach Bad Urach und am 16. Dezember ist der Jahresabschluss.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete der Vorsitzende Karl-Eugen Buck von dem Besuch der Bezirkskonferenz und Begehungen des Felssturzes unterhalb des Höllenlochs, an denen er teilgenommen hat. Gemeinsam mit Wanderführer Dietrich Schöngart war er außerdem an der Einweihung der Schautafeln auf dem Sonnenfelsen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Albvereins zugegen. Dietrich Schöngart berichtete von den Wanderaktivitäten in 2017. Aber auch am Ferienprogramm der Gemeinde haben die Naturfreunde teilgenommen, außerdem gab es einen mehrtägigen Ausflug nach Krakau, organisiert von Barbara und Hans-Peter Trost.

Martin Haas und Kai Münzing vom Hausbewirtschaftungsverein berichteten ebenfalls von ihren Aktivitäten: So wurde die Treppe zum Seminarraum erneuert und im Haus wurde eine Entkalkungsanlage eingebaut. Weitere Veranstaltungen sind die traditionelle Sonnwendfeier am 23. Juni am Waldheim ab 18 Uhr und die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde am 26. Juli, Beginn ist um 10 Uhr.

Außerdem wurde berichtet, dass die Selbstversorgerküche und der Aufenthaltsraum im Untergeschoss der Rohrauer Hütte in einem desolaten Zustand sind und saniert werden müssen. Da die Finanzen des Bezirks angespannt sind, wurden die Ortsgruppen um eine Spende gebeten. Karl-Eugen Buck hat darum vorgeschlagen, dass die Naturfreunde Dettingen in diesem und im nächsten Jahr jeweils 750 Euro spenden.