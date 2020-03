Revierförster Enzian Schneider ist bereits seit 22 Jahren in Diensten der Gemeinde St. Johann. Doch jene Zahlen, die er am Mittwochabend dem St. Johanner Rat zu präsentieren hatte, waren auch für ihn absolutes Neuland. Der monetäre Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2019 offenbart ein Minus in bislang unbekanntem Ausmaß: Auf knapp 173 000 Euro beläuft sich der Verlust, den die Gemeinde ausgleichen muss. Geplant war ein Überschuss von knapp 100 000 Euro.

Massive Bruchschäden

Jener Plan jedoch musste Schneider bereits Anfang Januar 2019 für null und nichtig erklären. Damals verursachten Eisregen und folgende Schneefälle massive Bruchschäden an den Wipfeln der Bäume im St. Johanner Gemeindewald. Bis in den August hinein waren die Forstmitarbeiter damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften des Naturphänomens zu beseitigen – trotz tatkräftiger Mithilfe einer Arbeitsgruppe der Stadt Pfullingen und privater Forstunternehmen. Das Bruchholz war dabei ein im wahrsten Sinne gefundenes Fressen für Borkenkäfer. Immerhin zeigte sich der Mai als feucht. Eine Massenvermehrung der Schadinsekten konnte auch dadurch verhindert werden.

Überangebot und fallende Preise

Aufgrund der notwendigen Aufräumarbeiten mussten geplante Hiebe zurückgestellt werden oder sie wurden bewusst verschoben. Denn durch das massenhafte Aufkommen des Borkenkäfers in Oberschwaben oder im Schwarzwald, überschwemmte zusätzliches Schadholz den ohnehin schon schwächelnden Holzmarkt. Bereits im Jahr 2018 sorgten europaweite Schadereignisse für ein Überangebot und einen erheblichen Preisverfall.

80 Prozent Schadholz

Im St. Johanner Gemeindewald wurden 2019 so rund 2000 Festmeter weniger geerntet als ursprünglich geplant. 80 Prozent des vollzogenen Einschlags machten dabei Schadhölzer aus. Die Quote des Hackholzes schnellte von sonst üblichen ein bis zwei Prozent auf deren 19.

Im Gleichschritt mit der geringeren Ernte sanken freilich auch die Verkaufserlöse. Die einst geplanten 282 000 Euro halbierten sich nahezu auf etwas über 143 000 Euro. Insgesamt summierten sich die Einnahmen auf rund 307 000 Euro, statt auf geplante rund 578 000 Euro. Die Ausgaben hingegen wichen kaum von der Planung ab. Sie lagen bei rund 480 000 Euro.

Ungewisser Ausblick auf 2020

Mit Fragezeichen versehen ist auch der Blick auf das aktuelle Forstwirtschaftsjahr. Eine ganze Reihe an Stürmen, samt Sabine, verursachten weitere Schäden im Gemeindewald. Rund 500 Festmeter gilt es aufzuarbeiten, bevor der Borkenkäfer ab Mai oder Juni erneut auf Beutezug geht. Schneider schätzt, dass es rund zwei bis drei Monate dauern wird, bis das aktuell angefallene Schadholz beseitigt ist. Erneut werden also Arbeitskapazitäten gebunden.

„Wir müssen auf Sicht fahren“

„Wir wissen schon jetzt, dass wir Abstriche machen müssen“, so Forstbezirksleiter Niels Drobny, seit Jahresbeginn für das neu gebildete Kreisforstamt zuständig für den St. Johanner Forst über die für 2020 geplanten Maßnahmen. „Wir müssen auf Sicht fahren“, sagt er. Stand jetzt geht er von einem leicht erhöhten Einschlag aus. Er kalkuliert mit einem leichten Gewinn (rund 18 000 Euro). Aber noch wichtiger: „Wir hoffen, dass wir so etwas nie wieder erleben werden“, sagt Schneider im Rückblick auf ein dramatisches Forstjahr 2019.